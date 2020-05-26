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2020-05-26T00:19
https://ria.ru/20200526/1571981735.html
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155176/47/1551764752_0:298:2000:1423_1036x0_80_0_0_e388110c0caf1556aa7c257ce2a775f6.jpg
РИА Новости

Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19

00:19 26.05.2020
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© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РоссииАндрей Каприн
Андрей Каприн
© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Андрей Каприн. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал РИА Новости о работе учреждения в период пандемии COVID-19 и проведении плановых онкологических операций.
"Пациенты и персонал нашего центра находятся в перчатках и в масках даже в палатах. Пациенты не выходят из палат, находятся в палатном режиме, не пересекаются в коридорах. Это там, где "чистая" зона, где обычные больные лежат. Также есть отдел урологии, который работает на коронавирус, там есть больные онкологические с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказал Каприн.
По его словам, на базе учреждения сформирован полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты. Все пациенты, которые обращаются в центр, должны иметь отрицательный анализ на COVID-19. Медицинскому персоналу также необходимо располагать соответствующим анализом, повторная сдача производится при наличии показаний – температуры и сопутствующих симптомах, рассказал Каприн.
"А кто бывает в "красной" зоне и приезжает в центр Герцена, тогда его перед приездом тестируют, так же, как и пациентов, в том числе и меня. У меня тоже есть об этом анализы", - отметил директор центра.
Он также рассказал, что плановые онкологические операции проводятся в двух центрах – имени Герцена и еще одном, расположенном в Обнинске Калужской области. В день там делают по 26-27 операций, рассказал Каприн. Пациентам с COVID-19 не проводят операции, химиотерапию и радиологическое лечение. В случае если пациент попадает в центр на стадии инкубационного периода коронавирусной инфекции, его переводят в отдел урологии, работающий на базе центра, в специализированные учреждения либо места, которые дают наряды скорой помощи, сказал Каприн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей КапринОбщество
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