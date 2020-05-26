Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19

"Пациенты и персонал нашего центра находятся в перчатках и в масках даже в палатах. Пациенты не выходят из палат, находятся в палатном режиме, не пересекаются в коридорах. Это там, где "чистая" зона, где обычные больные лежат. Также есть отдел урологии, который работает на коронавирус, там есть больные онкологические с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказал Каприн.