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2020-05-26T08:00
https://ria.ru/20200526/1571974526.html
Не торопись выходить из комнаты: как наладить жизнь после изоляции
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РИА Новости

Не торопись выходить из комнаты: как наладить жизнь после изоляции

08:00 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские регионы постепенно приступают к снятию ограничительных мер, что вызывает у граждан бурю радости. Однако МЧС предупреждает, что возвращение к привычному образу жизни может быть связано с рисками для психологического благополучия. Специалисты психологической службы МЧС подготовили простые советы, которые помогут проще справиться со стрессом.
"С психологической точки зрения правильно говорить и воспринимать этот период не как возвращение к чему-то старому, а как новый этап, с новыми возможностями и, возможно, новыми трудностями", — говорится в методичке.
В первую очередь человека ждут сложности адаптации, потому что с трудом налаженный режим самоизоляции придется перестраивать. Чувство фрустрации и беспомощности, раздражение и дискомфорт на время станут нашими спутниками, особенно потому, что ограничения будут снимать поэтапно и медленно.
"Воспользовавшись информацией о том, как именно будут сниматься ограничения, начинайте планировать свои действия заранее. В этой ситуации, по сравнению с периодом введения ограничительных мер, есть преимущество: сейчас у Вас есть информация о последовательности и временных периодах отмены ограничений", — рекомендуют специалисты.
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Также в МЧС советуют составить план на день, чтобы структурировать время и вернуть ощущение контроля, придумать занятия на будущее, когда снимут все ограничения. Важно не торопить события и быть последовательными, а также не строить невыполнимых планов.
Со снятием запретов люди столкнутся чувством генерализованной (общей) тревоги, что может повлиять на психическое состояние: возрастающая раздражительность, неспособность сосредоточиться на чем-то конкретном или отвлечься от тревожных мыслей, ощущение неконтролируемого беспокойства. В этом случае специалисты рекомендуют сформулировать причину тревоги, проанализировать, насколько она опасна, продумать дальнейшие действия.
"Важно не додумывать и не фантазировать о ситуации в целом, лучше всего строить свои выводы на достоверной информации. Не отступайте от намеченного плана и последовательности дел на день, старайтесь четко его придерживаться", — говорят в МЧС.
Проблемой может стать и ситуационная тревога, которая обычно связана с чем-то конкретным: страх потерять работу, страх выходить из дома и необходимость контактировать с другими людьми. В этом состоянии люди оценивают ситуацию как опасную и неприятную, поэтому стремятся ее избежать. В этом случае необходимо четко сформулировать причину тревоги, возможно, обсудить ее с близким человеком или специалистом. Также рекомендуется составить план действий – он должен быть реалистичным и выполнимым.
Вероятно, людям придется столкнуться с межличностными конфликтами.
"Ситуация нахождения в замкнутом пространстве продолжительное время может способствовать накоплению эмоционального напряжения и приводить к проявлению и возникновению конфликтных ситуаций между членами семьи", — говорят специалисты МЧС.
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Конфликты могут приводить к частым эмоциональным вспышкам, проявляться в виде агрессии, несдержанности и раздражения. Людям в таких случаях часто необходим покой и уединение. Для локальных (ситуативных) конфликтов МЧС советуют использовать те же приемы разрешения конфликтов, которые вы выработали за время самоизоляции. Не стоит откладывать обсуждение сложной ситуации, но делать это стоит в спокойной обстановке, с уважением к собеседникам.
"Возможно, что за время нахождения в изоляции Вы осознали, что что-то в отношениях с вашими близкими происходит неправильно и это не из-за конкретных ситуаций, а касается отношений в целом. Время выхода из изоляции – это то время, когда можно подумать о том, как решить эти проблемы", — говорится в методичке.
Кроме того, в МЧС рекомендуют сохранять привычную активность, обратить внимание на полученные в ходе самоизоляции уроки и сделать выводы. Также важно поблагодарить своих близких и помнить о мерах профилактики.
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Хорошие новостиХорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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