Почему отпустили тульского таксиста, обвиняемого в убийстве боксера

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Вечер, темный подъезд и два прицельных выстрела — в грудь и в затылок. Перед смертью волгоградский боксер Игорь Шефер успел назвать убийцу. Но нашли его лишь спустя 25 лет — в феврале этого года. Следователи собрали достаточно доказательств, однако Центральный районный суд Волгограда изучать их не стал и отпустил обвиняемого на свободу. Родственники погибшего намерены обжаловать это решение. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах давней трагедии.

"Он его узнал"

Третьего октября 1995-го 24-летний Игорь Шефер возвращался домой после прогулки с собакой. Он поднялся на лифте на четвертый этаж и подошел к двери квартиры. В этот момент прогремели выстрелы. Пес погиб на месте, а Игорь получил тяжелые ранения в голову и грудь. Одно из них оказалось смертельным.

Соседи, услышав шум на площадке, вызвали скорую и милицию. За жизнь Игоря врачи боролись несколько дней, но спасти не смогли — пули задели мозг и другие жизненно важные органы. Через неделю он скончался.

© Фото : СУ СКР по Волгоградской области Фото с места убийства Игоря Шефера © Фото : СУ СКР по Волгоградской области Фото с места убийства Игоря Шефера

"По словам соседей, какое-то время папа еще находился в сознании, он узнал стрелявшего, — рассказывает РИА Новости дочь погибшего Елена. — Это его бывший приятель Михаил Ильин, с которым они в последнее время конфликтовали".

Уголовное дело возбудили по тогда еще действовавшей 103-й статье УК РСФСР "Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств". Задержать убийцу по горячим следам не получилось, его объявили в федеральный розыск.

Сломанная карьера

В спортивной среде Волгограда Игоря Шефера знали многие. Мастер спорта, он профессионально занимался боксом. В 1992-м окончил местный Институт физкультуры, сдав все выпускные экзамены на отлично. Пробовал силы в новом тогда для России виде спорта — кикбоксинге.

"Мы занимались в одном зале, — вспоминает президент областной Федерации кикбоксинга Дмитрий Соломин. — Игорь был немного постарше и тренировался в другой группе. Спокойный, интеллигентный, доброжелательный. Ребята отзывались о нем очень хорошо".

Шефер провел несколько международных поединков, в том числе за границей. Потом уехал в Германию, где жили родители. Там он продолжил тренерскую карьеру, боксировал на разных рингах, но все же решил вернуться на родину.

"Опять начал выступать в Волгограде и вплотную подошел к серьезным титулам, — говорит одноклубник. — Но не успел. В момент покушения Игорь был на пике формы. Нападение потрясло всех. В отличие от многих спортсменов-единоборцев, он не был замешан в каких-то криминальных разборках "лихих 90-х". Все свободное время посвящал тренировкам и семье. У него осталась трехлетняя дочь".

© Кадр из видео Волгоградской федерации кикбоксинга Шефер отправляет в нокаут спортсмена из Канады. Кадр из видео Волгоградской федерации кикбоксинга © Кадр из видео Волгоградской федерации кикбоксинга Шефер отправляет в нокаут спортсмена из Канады. Кадр из видео Волгоградской федерации кикбоксинга

Новая жизнь

Расследование несколько раз приостанавливали. Возобновили после того, как все материалы передали во второй отдел СУ СКР по Волгоградской области, специализирующийся на преступлениях прошлых лет.

В феврале 2020-го поступила оперативная информация о том, что к убийству Шефера может быть причастен 51-летний таксист из Тулы. За ним установили слежку и, улучив момент, подобрали брошенный окурок. ДНК-экспертиза показала, что слюна на нем и на окурке, найденном в 1995-м на месте убийства, принадлежит одному человеку. Таксиста задержали и доставили в Волгоград.

Это был Михаил Ильин. Он сменил фамилию, обосновался в другом регионе, завел семью и почти на тридцать лет пропал из поля зрения силовиков.

"На допросе Ильин признался лишь в подделке паспорта, — сообщили следователи. — Говорить об убийстве наотрез отказался, воспользовавшись конституционным правом — не свидетельствовать против себя".

К обвинению в особо тяжком преступлении прибавилось еще одно — приобретение, хранение и использование поддельных документов. На время следствия Ильина отправили в СИЗО.

"Что именно он не поделил с Шефером, установить так и не удалось, — уточняют в областном управлении СКР. — Известно лишь, что между ними был затяжной конфликт. Сам Ильин молчит, а ближайшее окружение погибшего либо не в курсе, либо просто не пожелало рассказывать. По нашим данным, к криминальным разборкам эту историю отнести нельзя".

Тем не менее следователи собрали достаточно доказательств, чтобы подвести таксиста под статью и отправить за решетку. В мае дело передали в Центральный районный суд Волгограда. Уже со второго заседания Ильина отпустили домой, назначив ему всего год ограничения свободы за использование поддельного паспорта, водительских прав, загранпаспорта и военного билета.

© Фото : ГУ МВД по Волгоградской области Михаил Ильин © Фото : ГУ МВД по Волгоградской области Михаил Ильин

"Предварительное слушание больше напоминало театральную постановку, — говорит Елена. — Суд даже не разобрался, за что Ильин убил моего отца. Мне оставалось смотреть, как он радостно выходит на свободу, его встречают бывшая жена и сын, поздравляют с освобождением, они обнимаются и как ни в чем не бывало уезжают домой".

Спорный вердикт

В пресс-службе суда сослались на то, что истек срок давности преступления.

"Убийство произошло в 1995-м. Тогда возбудили дело по статье 103 УК РСФСР. Поскольку все определяется законом, который действовал в момент совершения преступления, на предварительном слушании адвокат обвиняемого заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Так как новых преступлений в эти годы Ильин не совершал, его отпустили", — объясняет пресс-секретарь Екатерина Вальковская.

Это решение уже обжаловали в Волгоградской областной прокуратуре. По мнению адвоката Сергея Колосовского, вердикт районного суда довольно странный.

"Действительно, в законодательстве РСФСР была статья, согласно которой срок давности по убийству без отягчающих обстоятельств истекает через 15 лет, — указывает эксперт. — При условии, что человек больше не совершал преступлений. Но в данном случае за обвиняемым числится еще одно — подделка документов".

Вальковская также отметила, что приговора по статье "Убийство" Ильину не вынесли. По ее словам, прекращение уголовного преследования не оправдывает таксиста, но и не признает его виновным, потому что до рассмотрения дела по существу так и не дошло: судья не допросил свидетелей и не изучил доказательства. При этом родственники Игоря Шефера имеют право требовать материальную компенсацию от обвиняемого.

© Фото : СУ СКР по Волгоградской области Гильза, найденная на месте убийства © Фото : СУ СКР по Волгоградской области Гильза, найденная на месте убийства

"Целых 25 лет он гулял на свободе, наслаждался жизнью, завел новую семью, ездил путешествовать, — возмущается Елена. — А мой отец лежит в земле. Ильин сделал меня сиротой, лишил отцовской заботы, любви и поддержки".

Между тем судебная практика помнит случаи, когда обвиняемых по 103-й статье УК РСФСР отправляли за решетку даже за более давние преступления.