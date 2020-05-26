Ученые объяснили, почему студентам опасно откладывать дела на завтра

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) установили, что одной из причин напряженности в общении между преподавателями и студентами, угрожающей психологической безопасности в вузах, является прокрастинация (склонность откладывать важные дела). Исследователи считают, что разработка программ, повышающих мотивацию к учебе, поможет избежать нежелательных последствий. Результаты опубликованы в журнале Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) установили, что одной из причин напряженности в общении между преподавателями и студентами, угрожающей психологической безопасности в вузах, является прокрастинация (склонность откладывать важные дела). Исследователи считают, что разработка программ, повышающих мотивацию к учебе, поможет избежать нежелательных последствий. Результаты опубликованы в журнале Behavioral Sciences

Эксперты МГППУ провели исследование на основе анкетирования студентов вуза, в ходе которого рассмотрели прокрастинацию как причину нарушения психологической безопасности образовательной среды. Авторы научной работы отметили, что если постоянно откладывать дела, появятся ощущение внутреннего дискомфорта и негативные эмоциональные переживания, связанные с ожиданием неприятных последствий.

По результатам исследования, в котором использовали шкалу К. Лэя, выявлено, что средние показатели прокрастинации характерны для 46,7% студентов. Они иногда откладывают важные дела, но это не снижает качества достигнутых ими результатов в разных видах деятельности. Высокие показатели прокрастинации свойственны 53,3% студентам. Они систематически не выполняют поставленные задачи или выполняют их некачественно, что приводит к негативным последствиям.

Ученые установили, что у студентов с высоким уровнем прокрастинации наиболее сильно проявляются чувства долга и стыда перед собой и другими значимыми людьми в его жизни. Обучающиеся, которые часто откладывают важные дела, взаимодействуя с однокурсниками и преподавателями, могут проявлять враждебность, считают авторы исследования.

"Важно отметить, что студентам со средним уровнем прокрастинации свойственны мотивы профессиональной, учебной и познавательной деятельности, определяющие их стремление получить профессиональные знания, умения и навыки в осваиваемой профессии", – рассказала доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ Анна Литвинова.

Она также отметила, что обучающиеся со средним уровнем прокрастинации чаще проявляют доброжелательность и принятие окружающих в межличностных отношениях. Это обеспечивает им психологическую безопасность в образовательной среде вуза и побуждает их к саморазвитию. Тогда как студенты с высоким уровнем прокрастинации могут испытывать сложности в межличностных отношениях.

По мнению ученых МГППУ, в целях обеспечения психологической безопасности в университете необходимо разрабатывать и реализовывать программы адресной психологической помощи, направленные на снижение уровня прокрастинации, чтобы студенты перестали откладывать важные дела.

Эксперты считают, что это поможет избежать эмоционального дискомфорта, негативных субъективных переживаний студентов и общей неудовлетворенности своей деятельностью. Результатом станет рост мотивации к саморазвитию, появление ресурсов для учебы и потенциала в профессиональной деятельности.