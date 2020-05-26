Студия Pixar впервые выпустила мультфильм о каминг-ауте

Главный герой Грег собирается переехать в другой город с парнем Мануэлем. Молодой человек изо всех сил пытается скрыть от родителей нетрадиционную сексуальную ориентацию. С помощью волшебства он меняется телом со своей собакой, чтобы мама и папа ничего не узнали, пока помогают ему собирать вещи. Вскоре Грег понимает, что хранить в тайне, кто он есть на самом деле, нет смысла.