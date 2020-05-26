Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-26T04:55
https://ria.ru/20200526/1571941669.html
Студия Pixar впервые выпустила мультфильм о каминг-ауте
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571942569_0:9:1342:763_1036x0_80_0_0_8cfa0a8c2165906383b38ce610462f1e.jpg
РИА Новости

Студия Pixar впервые выпустила мультфильм о каминг-ауте

04:55 26.05.2020
587
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. На платформе Disney Plus в серии SparkShorts, в которой создатели Pixar демонстрируют независимые проекты, вышел короткометражный мультфильм "Out", посвященный каминг-ауту, сообщает Variety.
Главный герой Грег собирается переехать в другой город с парнем Мануэлем. Молодой человек изо всех сил пытается скрыть от родителей нетрадиционную сексуальную ориентацию. С помощью волшебства он меняется телом со своей собакой, чтобы мама и папа ничего не узнали, пока помогают ему собирать вещи. Вскоре Грег понимает, что хранить в тайне, кто он есть на самом деле, нет смысла.
Девятиминутный ролик создал Стивен Клей Хантер, который работал над мультфильмом "В поисках Немо" (2003 год), "ВАЛЛ-И" (2008 год) и другими.
Ранее студия Pixar уже включала героев геев в полнометражные проекты, но на второстепенные роли. Так, в мультфильме "Вперед" (2020 год) циклоп, которого озвучила Лина Уэйт, упоминает, что у нее есть подруга. Однополые пары присутствуют в "Истории игрушек 4" (2019 год) и "В поисках Дори" (2016 год).
Герои мультфильма Вперед готовят праздничный пирог
4 мая, 07:11Культура
Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube
100116
КультураКино и сериалыНовости культурыPixar
Рекомендуем
Стройная фигура
Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя: США помешали принять резолюцию по COVID-19 из-за "намека на ВОЗ"
Джонни Депп в роли Джона Диллинджера в фильме Джонни Д.
Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix
Филин
Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
США фактически создали из Украины протекторат, заявил Небензя
Девушка с медицинской маской
Центризбирком закупит около двух миллионов медицинских масок
Великобритания
Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома
В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
Самолет Ан-74 с сотрудниками ГУ МЧС России
Каждый десятый самолет МЧС не эксплуатируется для полетов, заявили в СП
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Американские доллары
Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару
Игорь Шефер
Почему отпустили тульского таксиста, обвиняемого в убийстве боксера
Печерский районный суд города Киева
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Башкирии СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам
09:24В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
09:21Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
09:19Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
09:17СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
09:16Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
09:16Названы продукты, помогающие облегчить боль
09:15На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 21584 человек
09:15В Пензе задержали подозреваемого в убийстве девочки
09:14Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
09:14В Японии началась выдача пособий гражданам
09:13В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
09:11Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
09:04Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
09:02На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков
09:00В Новосибирске создают мышей, восприимчивых к COVID-19
09:00Ученые объяснили, почему студентам опасно откладывать дела на завтра
08:56На борту разбившегося на Чукотке Ми-8 были три члена экипажа и техник
08:54При пожаре в частном доме в Санкт-Петербурге пострадали двое
08:54Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты
Лента новостейМолния