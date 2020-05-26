Студия Pixar впервые выпустила мультфильм о каминг-ауте

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. На платформе Disney Plus в серии SparkShorts, в которой создатели Pixar демонстрируют независимые проекты, вышел короткометражный мультфильм "Out", посвященный каминг-ауту, сообщает Variety.
Главный герой Грег собирается переехать в другой город с парнем Мануэлем. Молодой человек изо всех сил пытается скрыть от родителей нетрадиционную сексуальную ориентацию. С помощью волшебства он меняется телом со своей собакой, чтобы мама и папа ничего не узнали, пока помогают ему собирать вещи. Вскоре Грег понимает, что хранить в тайне, кто он есть на самом деле, нет смысла.
Девятиминутный ролик создал Стивен Клей Хантер, который работал над мультфильмом "В поисках Немо" (2003 год), "ВАЛЛ-И" (2008 год) и другими.
Ранее студия Pixar уже включала героев геев в полнометражные проекты, но на второстепенные роли. Так, в мультфильме "Вперед" (2020 год) циклоп, которого озвучила Лина Уэйт, упоминает, что у нее есть подруга. Однополые пары присутствуют в "Истории игрушек 4" (2019 год) и "В поисках Дори" (2016 год).