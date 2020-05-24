Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в "Крокус Экспо"

Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию о нарушении прав медицинских сотрудников, работающих во временно развёрнутом госпитале в "Крокус Экспо".

Ранее в СМИ появилась информация, что в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того, медики жалуются на невыплату зарплаты.

"Информация, размещённая в некоторых СМИ, не соответствует действительности... Госпиталь предназначен для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Средствами индивидуальной защиты - защитными комбинезонами, костюмами, респираторами, медицинским масками, защитными очками, шапочками, перчатками, медицинские специалисты обеспечены в полном объёме. Наличие СИЗ строго контролируется администрацией Красногорской больницы №1", - говорится в сообщении.

Лекарства для этиотропного и патогенетического лечения, согласно временным рекомендациям Минздрава РФ, закуплены в полном объёме, рассказали в ведомстве. Медикаменты поступают в медицинскую организацию по заявке главного врача в кратчайшие сроки, уточнили в пресс-службе.

"Для работы во временном госпитале привлечены медицинские специалисты - как сотрудники Красногорской больницы, так и медики из других регионов. Все они перед тем, как приступить к работе, прошли дополнительное обучение. Со всеми в обязательном порядке заключаются трудовые договоры. Региональные и федеральные выплаты будут включены в заработную плату по итогам работы за месяц. Кроме того, сотрудникам госпиталя предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание", - рассказали в региональном минздраве.

Там напомнили, что временный госпиталь в "Крокус Экспо" начал работать с 12 мая. Там оборудовано 1040 коек: 920, оснащённых подачей кислорода, а также 120 - реанимационных с аппаратами ИВЛ. На текущий момент в нем проходят лечение порядка 350 пациентов.

Ранее прокуратора Московской области заявила, что проверит данные СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в "Крокус Экспо".