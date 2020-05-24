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2020-05-24T19:04
https://ria.ru/20200524/1571922934.html
Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в "Крокус Экспо"
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РИА Новости

Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в "Крокус Экспо"

19:04 24.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию о нарушении прав медицинских сотрудников, работающих во временно развёрнутом госпитале в "Крокус Экспо".
Ранее в СМИ появилась информация, что в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того, медики жалуются на невыплату зарплаты.
"Информация, размещённая в некоторых СМИ, не соответствует действительности... Госпиталь предназначен для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Средствами индивидуальной защиты - защитными комбинезонами, костюмами, респираторами, медицинским масками, защитными очками, шапочками, перчатками, медицинские специалисты обеспечены в полном объёме. Наличие СИЗ строго контролируется администрацией Красногорской больницы №1", - говорится в сообщении.
Лекарства для этиотропного и патогенетического лечения, согласно временным рекомендациям Минздрава РФ, закуплены в полном объёме, рассказали в ведомстве. Медикаменты поступают в медицинскую организацию по заявке главного врача в кратчайшие сроки, уточнили в пресс-службе.
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"Для работы во временном госпитале привлечены медицинские специалисты - как сотрудники Красногорской больницы, так и медики из других регионов. Все они перед тем, как приступить к работе, прошли дополнительное обучение. Со всеми в обязательном порядке заключаются трудовые договоры. Региональные и федеральные выплаты будут включены в заработную плату по итогам работы за месяц. Кроме того, сотрудникам госпиталя предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание", - рассказали в региональном минздраве.
Там напомнили, что временный госпиталь в "Крокус Экспо" начал работать с 12 мая. Там оборудовано 1040 коек: 920, оснащённых подачей кислорода, а также 120 - реанимационных с аппаратами ИВЛ. На текущий момент в нем проходят лечение порядка 350 пациентов.
Ранее прокуратора Московской области заявила, что проверит данные СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в "Крокус Экспо".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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