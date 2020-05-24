В GAVI рассказали, когда ждать первые данные по вакцине от COVID-19

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявил, что первые показатели эффективности вакцины против нового типа коронавируса могут появиться лишь осенью, при этом даже тогда предстоит пройти долгий путь, прежде чем одобренное действующее вещество станет доступным всему миру.
"К сожалению, в действительности мы не знаем, какая вакцина будет работать и будет ли вакцина вообще. Если нам повезет, осенью у нас будет показатель эффективности (вакцины - ред.). Однако и тогда предстоит пройти долгий путь, прежде чем одобренное действующее вещество станет доступно населению мира в больших количествах", - заявил Беркли в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung am Sonntag.
Отвечая на вопрос о том, как вакцины должны быть распределены, если их объем будет ограничен, Беркли заявил, что в первую очередь следует "стремиться к иммунизации работников здравоохранения". Он пояснил, что именно они играют решающую роль в обеспечении ухода за пациентами и, кроме того, они подвержены высокому риску не только заразиться коронавирусом, но и стать распространителями инфекции.
"Сейчас необходимо соглашение о создании больших производственных мощностей, что позволит сразу же производить (вакцину - ред.), как только она будет найдена. Необходимо также договориться о разумном механизме распределения. Мы работаем над этим", - отметил Беркли.
При этом глава GAVI подчеркнул, что первоначально вакцина будет доступна в небольшом количестве, и необходимо, чтобы было ясно, кто ее получит. "Я очень надеюсь, что ВОЗ даст четкие указания относительно благоразумного обращения с препаратом", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
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