В GAVI рассказали, когда ждать первые данные по вакцине от COVID-19

Отвечая на вопрос о том, как вакцины должны быть распределены, если их объем будет ограничен, Беркли заявил, что в первую очередь следует "стремиться к иммунизации работников здравоохранения". Он пояснил, что именно они играют решающую роль в обеспечении ухода за пациентами и, кроме того, они подвержены высокому риску не только заразиться коронавирусом, но и стать распространителями инфекции.