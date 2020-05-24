Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дождливая погода с температурой около 18 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, самым холодным днем будет среда, температура опустится до 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Дождливая погода с температурой около 18 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, самым холодным днем будет среда, температура опустится до 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

"В первый день новой недели на погоду будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юго-запада циклоном. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, температурный фон будет повышаться. Ночью ближайшей плюс 4-6, днем плюс 16-18 градусов. Это все равно на пару градусов ниже нормы. Еще немного теплее будет во вторник - переменная облачность, днем местами небольшие дожди, 6-8 тепла ночью, 18-20 днем", - сказал Леус.

По его словам, среда окажется самым холодным днем на предстоящей неделе, ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, днем возможно грозы, днем плюс 12-14 градусов.

В четверг погода улучшится, ожидается плюс 18-20 днем, но при этом будут небольшие дожди, но уже в пятницу опять прогнозируется понижение температуры до плюс 13-15 градусов.