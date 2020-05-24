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2020-05-24T11:01
https://ria.ru/20200524/1571907966.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
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РИА Новости

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

10:46 24.05.2020 (обновлено: 11:01 24.05.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖенщина с зонтом в Москве
Женщина с зонтом в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Женщина с зонтом в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дождливая погода с температурой около 18 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, самым холодным днем будет среда, температура опустится до 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В первый день новой недели на погоду будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юго-запада циклоном. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, температурный фон будет повышаться. Ночью ближайшей плюс 4-6, днем плюс 16-18 градусов. Это все равно на пару градусов ниже нормы. Еще немного теплее будет во вторник - переменная облачность, днем местами небольшие дожди, 6-8 тепла ночью, 18-20 днем", - сказал Леус.
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По его словам, среда окажется самым холодным днем на предстоящей неделе, ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, днем возможно грозы, днем плюс 12-14 градусов.
В четверг погода улучшится, ожидается плюс 18-20 днем, но при этом будут небольшие дожди, но уже в пятницу опять прогнозируется понижение температуры до плюс 13-15 градусов.
"И по предварительному прогнозу в субботу будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем 17-19 тепла, в воскресенье в последний день мая будет облачно, без осадков, днем около плюс 20", - сказал Леус.
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