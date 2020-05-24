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Религия и мировоззрение
2020-05-24T10:07
https://ria.ru/20200524/1571905992.html
Мишустин отметил важный и созидательный труд мусульман России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571725350_0:175:3077:1906_1036x0_80_0_0_e047731c7dec150626bd0555339a91c9.jpg
РИА Новости

Мишустин отметил важный и созидательный труд мусульман России

09:53 24.05.2020 (обновлено: 10:07 24.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив важный и созидательный труд мусульман России.
"Сегодня российская умма принимает активное участие в общественной жизни страны... Ведёт конструктивный диалог с представителями других традиционных конфессий, вносит значимый вклад в противодействие терроризму и экстремизму, способствует укреплению мира и согласия в обществе. Мы высоко ценим этот важный созидательный труд", - говорится в поздравлении.
Премьер также отметил, что российская умма реализует культурные и образовательные проекты, занимается благотворительностью и заботится о сохранении своих древних традиций.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
В этом году Ураза-байрам пройдет без массовых мероприятий из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин 18 мая попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
09:07Религия и мировоззрение
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
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Религия и мировоззрениеУраза-байрамМихаил МишустинОбщество
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