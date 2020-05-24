Мишустин отметил важный и созидательный труд мусульман России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России с праздником Ураза-байрам , отметив важный и созидательный труд мусульман России.

"Сегодня российская умма принимает активное участие в общественной жизни страны... Ведёт конструктивный диалог с представителями других традиционных конфессий, вносит значимый вклад в противодействие терроризму и экстремизму, способствует укреплению мира и согласия в обществе. Мы высоко ценим этот важный созидательный труд", - говорится в поздравлении.

Премьер также отметил, что российская умма реализует культурные и образовательные проекты, занимается благотворительностью и заботится о сохранении своих древних традиций.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.

В этом году Ураза-байрам пройдет без массовых мероприятий из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин 18 мая попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.