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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T08:44
https://ria.ru/20200524/1571904118.html
В больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с коронавирусом

08:44 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 549 человек, из них у 278 подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"24.05.2020 (84 сутки работы с COVID). В больнице 549 человек (в том числе 15 в реанимации), из них: 347 человек с подозрением на COVID/ 278 случаев подтверждено лабораторно, из них: 26/22 ребенка, 35/35 беременных, рожениц и родильниц, 12/10 человек в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она также добавила, что за сутки в больницу поступили 32 человека, из них у 22 коронавирус, при этом выписаны 18 человек, среди которых четыре пациента вылечились от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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