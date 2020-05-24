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2020-05-24T01:38
https://ria.ru/20200524/1571901098.html
Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу
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РИА Новости

Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу

01:04 24.05.2020 (обновлено: 01:38 24.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. США даже не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу, заявила в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям.
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"Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать", — сказала Захарова в эфире программы "Своя правда" на НТВ.

Выход США из договора

Дональд Трамп в пятницу сообщил о выходе США из Договора по открытому небу. В российском МИД назвали это решение прискорбным шагом. В ведомстве напомнили, что в свое время соглашение заключили по инициативе Вашингтона, оно является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никаких нарушений договора со стороны России не было. В частности, замглавы МИД Александр Грушко отмечал, что страна планирует и дальше следовать всем правам и обязательствам соглашения до тех пор, пока оно действует.
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В Евросоюзе также не поддержали выход США из договора и призвали Вашингтон вернуться к его выполнению. Так, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что соглашение является ключевым элементом контроля над вооружениями и служит важной мерой доверия и безопасности. Он добавил, что Брюссель планирует оценить возможные последствия решения США для безопасности Европы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияМария ЗахароваДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
Популярные комментарии
Товарищи из Кремля. Совершенно бесплатно разжевываю вам смысл и логику действий Белого Дома. Смысл разрыва договора (о небе) в том, чтобы заключить новый, который включит в себя и Китай. Да, для тех кто не знал, повторю еще раз - Китай не входит в программу "Открытого неба". То есть, никто не знает, какие военные объекты Китай может возводить на своей территории (и возводит - я в этом уверен), что не устраивает Вашингтон. Такое положение дел и вас должно не устраивать - ведь Китай потенциально несет опасность и для вас, но вы не чешетесь в этом направлении. Более того, выйдя из договора по ракетам средней и малой дальности, США оказали вам огромную услугу (фактически спасая вас), потому что Китай не был связан таким договором и мог клепать такие ракеты сколько душе угодно. А вы - нет. США не собираются ни с кем воевать, но дают вам возможность "подтянуть" баланс ракет с Китаем. А там можно будет и новый договор о ракетах и небу подписать. Но только совместно с Китаем! Это обязательно.
24 мая, 04:28
Eugene Krabs
91900010
Мария, а что толку от Ваших слов?! Ведём себя как немощные на международной арене..
24 мая, 02:07
Антон М
61101117
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