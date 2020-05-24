Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. США даже не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу, заявила в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям.
"Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать", — сказала Захарова в эфире программы "Своя правда" на НТВ.
Выход США из договора
Дональд Трамп в пятницу сообщил о выходе США из Договора по открытому небу. В российском МИД назвали это решение прискорбным шагом. В ведомстве напомнили, что в свое время соглашение заключили по инициативе Вашингтона, оно является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никаких нарушений договора со стороны России не было. В частности, замглавы МИД Александр Грушко отмечал, что страна планирует и дальше следовать всем правам и обязательствам соглашения до тех пор, пока оно действует.
В Евросоюзе также не поддержали выход США из договора и призвали Вашингтон вернуться к его выполнению. Так, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что соглашение является ключевым элементом контроля над вооружениями и служит важной мерой доверия и безопасности. Он добавил, что Брюссель планирует оценить возможные последствия решения США для безопасности Европы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.