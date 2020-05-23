В СФ объяснили неявку Украины на встречу по Крыму страхом перед правдой

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Отказ Украины, Великобритании, США и Эстонии принять участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации в Крыму, является демонстрацией их страха перед правдой, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященном ситуации в Крыму, сообщило российское постпредство при организации.
"Это демонстрация страха перед правдой, которая состоит в том, что Крым никто не аннексировал, что это была чётко выраженная воля его граждан. Этого не хотят признавать как украинские власти, так и их покровители", - сказал Морозов.
По его мнению, это вдвойне странно, поскольку данная формула не предполагает никаких окончательных решений и выводов.
"Это лишь возможность услышать разные точки зрения, которые нельзя выяснить в обычном формате заседаний Совета Безопасности и других форматов ООН. Явный сигнал того, что Украина и США никакой истины о событиях в Крыму не ищут. Они руководствуются двойными стандартами и отрицанием очевидного в угоду политической конъюнктуре", - заявил сенатор.
В четверг в ООН состоялось заседание, на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда организаторы, которыми выступил ряд западных стран, отказались предоставить слово представителям полуострова. Заседания по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.