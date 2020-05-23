В Ташкенте выявили коронавирус у продавца на оптовом рынке

ТАШКЕНТ, 23 мая - РИА Новости. Массовое тестирование работников рынков и торговых комплексов на коронавирус COVID-19 проводится в Массовое тестирование работников рынков и торговых комплексов на коронавирус COVID-19 проводится в Узбекистане после того, как инфекция была выявлена на одном из них в Ташкенте , сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"Министерство здравоохранения Узбекистана для раннего выявления коронавируса организовало массовую сдачу анализов на COVID-19 работников рынков и торговых комплексов во всех регионах, в том числе в Ташкенте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, оптовый рынок "Урикзор" был в субботу закрыт после того, как у одного из продавцов был выявлен коронавирус. В настоящий момент 789 работников комплекса сдали тесты, все лица, контактировавшие с заболевшим, помещены в карантин.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С понедельника восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3078, 13 пациентов скончались, 2492 выздоровели, 573 находятся в больницах.