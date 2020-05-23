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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:33
https://ria.ru/20200523/1571888775.html
В Ташкенте выявили коронавирус у продавца на оптовом рынке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152354_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c716523e7b89441deea9622f0f5459.jpg
РИА Новости

В Ташкенте выявили коронавирус у продавца на оптовом рынке

15:33 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 мая - РИА Новости. Массовое тестирование работников рынков и торговых комплексов на коронавирус COVID-19 проводится в Узбекистане после того, как инфекция была выявлена на одном из них в Ташкенте, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения Узбекистана для раннего выявления коронавируса организовало массовую сдачу анализов на COVID-19 работников рынков и торговых комплексов во всех регионах, в том числе в Ташкенте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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По данным пресс-службы, оптовый рынок "Урикзор" был в субботу закрыт после того, как у одного из продавцов был выявлен коронавирус. В настоящий момент 789 работников комплекса сдали тесты, все лица, контактировавшие с заболевшим, помещены в карантин.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С понедельника восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3078, 13 пациентов скончались, 2492 выздоровели, 573 находятся в больницах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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