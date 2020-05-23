Кубок по менеджменту "Управляй!" запустил образовательный этап

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – запустил общедоступный образовательный этап, участвовать в нем могут студенты и недавние выпускники вузов и колледжей РФ в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Акцент в обучающей программе сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Участникам будут доступны вебинары с разбором основ работы бизнеса, лекции представителей крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, личностного роста, трудоустройства, профориентации.

"Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 июля. Для удобства вузов образовательные этапы будут проходить в две волны. Первая стартовала в мае, вторая – с 1 июня. Результаты этих этапов вузы смогут засчитывать студентам как альтернативу учебным практикам. Все проводится полностью в дистанционном формате", – привели в пресс-службе пояснение генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Первый обучающий вебинар образовательного этапа прошел в пятницу. Победительница конкурса управленцев "Лидеры России", HR-директор АНО "Платформа НТИ" и АНО "Университет 20.35" Алёна Гейдт рассказала, как сформировать команду мечты и победить в кубке "Управляй!". Вместе с победителем второго сезона кубка Вадимом Бутко участники вебинара также разобрали ключевые ошибки при принятии управленческих решений и определили траекторию своего развития в проекте.