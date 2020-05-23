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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:11
https://ria.ru/20200523/1571887886.html
В Швейцарии выявили 18 новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1036x0_80_0_0_0fd85b9fb48fc131a0262816a757ca7b.jpg
РИА Новости

В Швейцарии выявили 18 новых случаев COVID-19

15:11 23.05.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи в Швейцарии
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 18, всего с начала эпидемии в стране заболели 30 725 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 23 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 18 новых заражений. Таким образом, общее число заболевших составило 30 725, всего скончались 1641 человек.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвейцарияВ мире
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