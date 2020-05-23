В Ивановской области число случаев COVID-19 превысило полторы тысячи

"К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 509 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". За сутки подтверждён ещё один летальный случай – пациент из Приволжского района с тяжелым течением болезни, 37 лет, с инвалидностью", - информируют областные власти.