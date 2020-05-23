В Ивановской области число случаев COVID-19 превысило полторы тысячи

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Ивановской области превысило 1,5 тысячи, выздоровели свыше 500 человек, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 23 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1505 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 42 диагноза", - говорится в сообщении.
Из 42 новых случаев 35 обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, пять человек – из числа контактов ранее заболевших, еще два человека прибыли из Москвы, круг их контактов устанавливается.
"К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 509 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". За сутки подтверждён ещё один летальный случай – пациент из Приволжского района с тяжелым течением болезни, 37 лет, с инвалидностью", - информируют областные власти.
Таким образом, в регионе скончались 17 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
На стационарном лечении в настоящий момент находятся 576 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ – семь пациентов, на кислородной поддержке – 106 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф