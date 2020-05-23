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2020-05-23T14:07
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В Госдуме оценили отказ ряда стран участвовать во встрече СБ ООН по Крыму
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РИА Новости

В Госдуме оценили отказ ряда стран участвовать во встрече СБ ООН по Крыму

13:54 23.05.2020 (обновлено: 14:07 23.05.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал безответственным шагом отказ представителей США, Великобритании, Эстонии и Украины принять участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Крыму, отметив, что такой подход ущемляет права людей, проживающих на территории полуострова.
В четверг в ООН состоялось заседание, на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда организаторы, которыми выступил ряд западных стран, отказались предоставить слово представителям полуострова. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
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Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму, сообщило российское постпредство при организации.
"Я считаю, что это очередной безответственный шаг со стороны наших партнёров - США, Великобритании и сателлитов, в том числе подконтрольных им властей Украины… Мы считаем, что действительно этот подход ущемляет права людей, которые проживают на территории полуострова. Вне зависимости от того, под чьей юрисдикцией они сейчас находятся, они имеют право реализовать свои базовые потребности", - сказа Морозов РИА Новости.
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Депутат подчеркнул, что в настоящий момент жители полуострова ограничены в правах передвижения, не могут получить въездные визы в Евросоюз на территории, где они проживают, не действуют многие банки, коммерческие фирмы в том числе и западные компании, отметив, что есть много проблем, которые необходимо "решать сообща вне зависимости от политической конъюнктуры".
Морозов подчеркнул, что страны, отказавшиеся принять участие в инициированном Россией заседании Совбеза, очевидно, настроены на продолжение конфронтации и не хотят выстраивать диалог ни в самом Совете Безопасности, ни на полях ООН.
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"Поэтому мы призываем наших коллег из названных стран все-таки проявить гуманитарный подход к данной проблеме и отставить в сторону политические разногласия. Поддерживаем позицию постпредства России при ООН и считаем, что данную работу, несмотря на такой деструктивный подход западных партнеров, необходимо продолжать", - заключил Морозов.
Ранее российское постпредство при ООН выразило сожаление, что вышеперечисленные страны отказались от участия в заседании, чем не только нарушили сложившуюся в Совбезе практику проведения таких встреч, "но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".
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Совет Безопасности ООНВеликобританияЭстонияРеспублика КрымООНСШАУкраинаВ мире
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