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Эксперт назвала продукты для поднятия настроения
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РИА Новости

Эксперт назвала продукты для поднятия настроения

12:42 23.05.2020 (обновлено: 12:59 23.05.2020)
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© Fotolia / aris sanjayaПоловина банана
Половина банана
© Fotolia / aris sanjaya
Половина банана. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Среди продуктов, снижающих тревогу и способствующих выработке серотонина в организме человека, который отвечает за хорошее настроение, самыми эффективными являются бананы, грецкие орехи и шпинат, сообщила РИА Новости врач-психиатр Московской области Ольга Сиволдаева.
"Тревога возникает тогда, когда падает серотонин: у нас идёт дисбаланс серотонино-дефоминовой системы. Сам по себе серотонин не содержится в пищевых продуктах. Продукты в той или иной степени содержат только триптофан (разряд аминокислот). Для повышения уровня серотонина существуют продукты-"антидепрессанты" – это бананы, грецкие орехи и шпинат. Банан – это самый насыщенный продукт, способствующий выработке серотонина. В грецких орехах находятся Омега-3 жирные кислоты, которые способствуют, опять же, выработке серотонина, и в шпинате находится фолиевая кислота", - сказала Сиволдаева.
Салат
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Серотонин также влияет на температуру тела, настроение, сон, свёртываемость крови и аппетит, подчеркнула эксперт. Среднесуточная норма потребления указанных продуктов-"антидепрессантов" для достаточной выработки серотонина: один или два банана, около 100 граммов грецких орехов и 200 граммов шпината, считает специалист.
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