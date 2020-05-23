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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:49
https://ria.ru/20200523/1571879669.html
Во Владимирской области число выздоровевших от COVID-19 превысило 300
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655508_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_ba8c2803512e215dae10f0e7ae6ed089.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число выздоровевших от COVID-19 превысило 300

11:49 23.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции, во Владимирской области выросло до 311, умерли 16 человек, сообщает администрация региона.
Во Владимирской области зарегистрировано 2194 случая заболевания, 74 новых случая подтвердились за последние сутки.
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"В регионе выздоровели 311 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 22 мая – 27 человек. За период наблюдения во Владимирской области отмечено 16 летальных случаев", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 15 умерших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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