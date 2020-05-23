В Воронежской области число случаев COVID-19 выросло до 1419

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 57, общее количество случаев составило 1419, сообщает правительство региона.
"В субботу, 23 мая, официально подтверждено заражение 57 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1419 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 918 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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