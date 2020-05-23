Почти 150 граждан Киргизии вывезли спецрейсом из США и Канады

"В общей сложности в Киргизию данным рейсом вернулись 146 пассажиров, среди которых граждане пожилого возраста, а также нуждающиеся в срочной эвакуации по причине состояния здоровья. В Бишкеке пассажиры будут следовать требованиям министерства здравоохранения в отношении тестирования и карантина, прежде чем воссоединиться со своими семьями во всех уголках страны", - подчеркнули в штабе.