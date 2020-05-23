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2020-05-23T08:14
https://ria.ru/20200523/1571873588.html
Почти 150 граждан Киргизии вывезли спецрейсом из США и Канады
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Почти 150 граждан Киргизии вывезли спецрейсом из США и Канады

08:14 23.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БИШКЕК, 23 мая - РИА Новости. Почти 150 киргизстанцев вывезены спецрейсом из США и Канады, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"В Бишкек 23 мая специальным рейсом, организованным для экстренного вывоза киргизстанских учеников, обучавшихся по программе обмена в США, прибыли 109 школьников, 37 студентов и частные лица - граждане республики из различных городов США и Канады", - заявил агентству представитель штаба.
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По его словам, в настоящий момент учебные заведения во многих странах закрыты на карантин, приостановлены регулярные коммерческие рейсы. По этой причине граждане Киргизии, получавшие образование в США и Канаде, выразили просьбу оказать содействие в их возвращении на родину.
"В общей сложности в Киргизию данным рейсом вернулись 146 пассажиров, среди которых граждане пожилого возраста, а также нуждающиеся в срочной эвакуации по причине состояния здоровья. В Бишкеке пассажиры будут следовать требованиям министерства здравоохранения в отношении тестирования и карантина, прежде чем воссоединиться со своими семьями во всех уголках страны", - подчеркнули в штабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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