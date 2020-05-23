Почти 150 граждан Киргизии вывезли спецрейсом из США и Канады

"В Бишкек 23 мая специальным рейсом, организованным для экстренного вывоза киргизстанских учеников, обучавшихся по программе обмена в США, прибыли 109 школьников, 37 студентов и частные лица - граждане республики из различных городов США и Канады", - заявил агентству представитель штаба.
По его словам, в настоящий момент учебные заведения во многих странах закрыты на карантин, приостановлены регулярные коммерческие рейсы. По этой причине граждане Киргизии, получавшие образование в США и Канаде, выразили просьбу оказать содействие в их возвращении на родину.
"В общей сложности в Киргизию данным рейсом вернулись 146 пассажиров, среди которых граждане пожилого возраста, а также нуждающиеся в срочной эвакуации по причине состояния здоровья. В Бишкеке пассажиры будут следовать требованиям министерства здравоохранения в отношении тестирования и карантина, прежде чем воссоединиться со своими семьями во всех уголках страны", - подчеркнули в штабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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