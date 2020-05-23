Вдоль трассы Алеппо – Дамаск восстанавливают автозаправки

АЛЕППО (Сирия), 23 мая – РИА Новости. Промышленники в сирийском городе Алеппо восстанавливают разграбленные и разрушенные боевиками автозаправки, растет и производство бензоколонок.
"Нашей компании уже больше ста лет, и она уникальная для Сирии. До войны мы отправляли нашу продукцию в другие арабские страны. Наше оборудование лучшее на всем Ближнем Востоке. Сейчас после войны восстановили старый завод. Который работал до войны, сейчас опять стали производить бензоколонки", - рассказал владелец компании-производителя Мухаммед Таттан.
Он добавил, что его производство не останавливалось и в войну, рабочие собирали бензоколонки под минометными обстрелами. Сейчас, когда дорогу М5 освободили, работы прибавилось. "Как вызнаете, многие заправки разграблены и разрушены", - отметил Таттан.
Одну бензоколонку на фабрике Таттана собирают за несколько часов. Предприятие выполняет и социальную функцию - оно дало работу и нескольким беженцам.
Владелец автозаправки на одном из оживленных перекрестков в Алеппо Махмуд Швехнен рассказал, что его заправку, которая до войны успела проработать всего 20 дней, пришлось сейчас восстанавливать. Когда территорию, на которой стоит заправка, освободили, хозяева вернулись и увидели, что все оборудование украдено боевиками.
"Только недавно мы смогли отремонтировать всё и открылись. И вот уже у нас появились первые довольные клиенты. Много людей приезжают к нам заправлять свои автомобили и с каждым днем их все больше. Скажу так, если бы не было карантина - сейчас бы тут стояла очередь из автомобилей", - отметил Швехнен.
Хозяева заправок надеются, что машин станет больше уже через несколько дней. После Рамадана власти обещают ослабить карантинный режим и упростить передвижение между провинциями.
Трасса М5 соединяет два крупнейших сирийских города – Дамаск и Алеппо. На протяжении нескольких лет отдельные участки трассы оставались под контролем боевиков, полностью дорогу освободили только в феврале.