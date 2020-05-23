Вдоль трассы Алеппо – Дамаск восстанавливают автозаправки

"Только недавно мы смогли отремонтировать всё и открылись. И вот уже у нас появились первые довольные клиенты. Много людей приезжают к нам заправлять свои автомобили и с каждым днем их все больше. Скажу так, если бы не было карантина - сейчас бы тут стояла очередь из автомобилей", - отметил Швехнен.