Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T06:08
https://ria.ru/20200523/1571872346.html
Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156086/40/1560864006_0:78:1501:922_1036x0_80_0_0_7c66dfdc07cab2712ab4b8eb588e8faf.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков

06:08 23.05.2020
1938
© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанкноты и монеты России и банковские карты
Банкноты и монеты России и банковские карты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Банкноты и монеты России и банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сотни тысяч клиентов российских банков ежегодно становятся жертвами мошенников. Что делать жертве "социальных инженеров" и есть ли шанс вернуть свои деньги, РИА Новости рассказала заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Один из распространенных способов мошенничества с использованием социальной инженерии - звонок злоумышленника от имени сотрудника банка, который заявляет клиенту, что его средства в опасности. Порой мошеннику удается убедить жертву перевести деньги якобы на безопасный счет. Как показывает практика, методы банков по защите клиентов в подобных случаях не всегда срабатывают – жертва под впечатлением от общения с "социальным инженером" все равно переводит деньги мошенникам, подтверждая операцию в своем банке.
Экран ноутбука
21 мая, 13:48
Москвичей предупредили о мошенниках, копирующих сайты госорганов
В другом случае мошенникам удается выведать у банковского клиента данные, с помощью которых похищаются деньги.

Что делать

"Если клиент банка подозревает, что стал жертвой мошенников, необходимо одновременно и незамедлительно обращаться в МВД – территориальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и банки - свой, где открыт счет, и банк, куда переведены денежные средства", - говорит Лазарева.
Заявление в полицию, учитывая сегодняшние ограничения, можно подать дистанционно, а с банками нужно связываться по телефонам горячих линий, в личном кабинете или через приложение.
Ноутбук
14 мая, 12:01Распространение нового коронавируса
"Ъ": мошенники воспользовались спросом на пособия для детей
По словам эксперта, как правило, после обращения в банк пострадавшему блокируют карту для предотвращения дальнейших махинаций. Вернуть же украденные с карты деньги в большинстве случаев невозможно.
"Судебная практика по этому вопросу достаточно показательна, не в пользу пострадавших, и в каждой ситуации свои особенности. Однако в случае если по возбужденному уголовному делу все-таки будет движение, то надежда на возврат денежных средств небольшая, но есть", - отметила Лазарева.
По ее словам, ежегодно в России регистрируются сотни тысяч подобных обращений от жертв мошенников.
"Если человек будет соблюдать элементарные правила использования карты, личного кабинета, не будет никому сообщать коды доступа, то лишить его денежных средств будет просто невозможно", - подчеркнула эксперт.

Утечка данных

Вместе с тем руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов обратил внимание, что одна из главных проблем в такого рода случаях – это утечки персональных данных банковских клиентов.
Смартфон
15 мая, 11:23
Эксперты рассказали, как отличить звонок мошенника от сотрудника банка
По его словам, люди не склонны выдавать по первой просьбе коды из СМС или переводить средства на неизвестный счет.
"Но когда мошенник, звонящий под именем сотрудника банка, располагает очень подробными сведениями о своей потенциальной жертве - знает, что в таком-то банке у него счет, сколько денег на этом счету, какие операции были, - то у человека возникает ощущение, что он разговаривает с сотрудником банка. Потому что никто, кроме сотрудников банка, не должен располагать такими сведениями", - отметил Ульянов.
По его словам, даже подготовленные люди, которые работают в области информационной безопасности и знают о мошеннических схемах, все равно попадаются на эту удочку, потому что мошенники очень точно подстраиваются под поведение банковских сотрудников. "Тем более что сотрудники банка тоже периодически связываются со своими клиентами для подтверждения операций", - отметил эксперт.
Девушка со смартфоном и банковской картой
22 апреля, 17:24
Мошенники угрожают заразить коронавирусом любителей интимного контента
232120
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Ты больной: американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
"Ты больной": американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
Девушка на пляже
Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Книги и учебники
Филологи рассказали об изменениях в русском языке
Лесной пожар в Забайкальском крае
В России ликвидировали почти 40 лесных пожаров
Кадры с места пожара в Зеленодольске
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Оксана Пушкина
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
NI впечатлило возрождение "морского монстра" из России
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Москва
Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
Заседание Совета Безопасности ООН
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
02:39Историк рассказал, чему Суворов учил своих солдат
Лента новостейМолния