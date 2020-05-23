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2020-05-23T05:49
https://ria.ru/20200523/1571872196.html
В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня

05:49 23.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Правительство Эквадора решило возобновить с 1 июня пассажирские авиаперевозки, аэропортам разрешено обслуживать 30% рейсов, сообщила министр внутренних дел Паула Ромо.
"Пассажирские рейсы возобновятся 1 июня. На первом этапе будет разрешено задействовать до 30% рейсов, которые обслуживались в аэропорту", - сказала Ромо в ходе выступления, опубликованного в микроблоге правительства Эквадора в Twitter.
Как сообщила в пресс-релизе управляющая компания международного аэропорта Кито, аэропорт готов к возобновлению рейсов. Оно будет постепенным, в зависимости от спроса пассажиров и способности авиакомпаний возобновить полеты с учетом условий в аэропортах назначения.
Авиакомпании, выполняющие полеты в международный аэропорт Кито, до настоящего момента на сообщали о возобновлении пассажирского сообщения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭквадорКитоВ мире
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