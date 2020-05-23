В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня

МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Правительство Эквадора решило возобновить с 1 июня пассажирские авиаперевозки, аэропортам разрешено обслуживать 30% рейсов, сообщила министр внутренних дел Паула Ромо.
"Пассажирские рейсы возобновятся 1 июня. На первом этапе будет разрешено задействовать до 30% рейсов, которые обслуживались в аэропорту", - сказала Ромо в ходе выступления, опубликованного в микроблоге правительства Эквадора в Twitter.
Как сообщила в пресс-релизе управляющая компания международного аэропорта Кито, аэропорт готов к возобновлению рейсов. Оно будет постепенным, в зависимости от спроса пассажиров и способности авиакомпаний возобновить полеты с учетом условий в аэропортах назначения.
Авиакомпании, выполняющие полеты в международный аэропорт Кито, до настоящего момента на сообщали о возобновлении пассажирского сообщения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.