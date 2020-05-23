Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T03:46
https://ria.ru/20200523/1571871375.html
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек

03:46 23.05.2020
128
© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 82 тысячи, скончались свыше 6,2 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние 24 часа в стране было зафиксировано 1 156 новых случаев, общее число заражений достигло 82 480. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 98 и достигло 6250. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (46 141) и Онтарио (24 628).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Машина скорой помощи. Мексика
02:50Распространение нового коронавируса
В Мексике будут использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19
200001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоКанадаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Сотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
Медсестра в Тульской областной больнице
Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
Певец Сергей Лазарев
"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Сторонник президента Бразилии во время акции протеста против карантинных мер в Сан-Паулу
Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19
Заседание Совета безопасности ООН
Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России раскритиковало США за попытки найти "внешнего врага"
Девушка на пляже
Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
Засохшая трава на пастбище
Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
Станислав и Илья Костевы в зале суда
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек
05:57В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Лента новостейМолния