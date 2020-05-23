В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 82 тысячи, скончались свыше 6,2 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.