Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T01:55
https://ria.ru/20200523/1571870553.html
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823167_0:114:2997:1799_1036x0_80_0_0_c5e5151f24d2ecdd03b63f9449d4b0df.jpg
РИА Новости

Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса

01:55 23.05.2020
0
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
По словам медика, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.
"Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет, — сказала Малинникова.
Она напомнила, что человечеству приходилось сталкиваться и с другими инфекциями, в частности вызванными вирусами SARS и MERS, причем первый из них медики уже практически не обнаруживают среди других вирусов, он не вызывает серьезной заболеваемости, хотя ранее приводил к тяжелой атипичной пневмонии.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
01:48Распространение нового коронавируса
Названо главное условие скорого возвращения к нормальной жизни
Также, по словам собеседницы издания, большое значение в подготовке ко второй волне имеет определение антител к коронавирусу.
"Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация", — заключила Малинникова.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Вчера, 19:38Распространение нового коронавируса
Российскую вакцину от коронавируса включили в список перспективных
Ранее Владимир Путин предупредил о возможности второй волны заболевания коронавирусной инфекцией в конце октября или ноябре. Президент призвал не забывать об этом при обсуждении смягчения ограничительных мер в регионах. Он также подчеркнул, что главы субъектов федерации должны быть готовы к угрозе.
По последним данным, в России выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования, около 3250 человек скончались, порядка ста тысяч излечились. Почти половина случаев заболевания COVID-19 приходится на Москву — 158 207 зараженных, из них 43 тысячи выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеВладимир ПутинМоскваМедицинаОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала