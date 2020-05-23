Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью " Парламентской газете ".

По словам медика, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.

"Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет, — сказала Малинникова.

Она напомнила, что человечеству приходилось сталкиваться и с другими инфекциями, в частности вызванными вирусами SARS и MERS, причем первый из них медики уже практически не обнаруживают среди других вирусов, он не вызывает серьезной заболеваемости, хотя ранее приводил к тяжелой атипичной пневмонии.

Также, по словам собеседницы издания, большое значение в подготовке ко второй волне имеет определение антител к коронавирусу.

"Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация", — заключила Малинникова.

Ранее Владимир Путин предупредил о возможности второй волны заболевания коронавирусной инфекцией в конце октября или ноябре. Президент призвал не забывать об этом при обсуждении смягчения ограничительных мер в регионах. Он также подчеркнул, что главы субъектов федерации должны быть готовы к угрозе.

По последним данным, в России выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования, около 3250 человек скончались, порядка ста тысяч излечились. Почти половина случаев заболевания COVID-19 приходится на Москву — 158 207 зараженных, из них 43 тысячи выздоровели.