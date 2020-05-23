Названо главное условие скорого возвращения к нормальной жизни

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Чем больше люди будут встраиваться в условия жизни во время пандемии коронавируса, тем быстрее общество вернется к нормальному образу жизни, заявила главврач московской больницы № 52 Чем больше люди будут встраиваться в условия жизни во время пандемии коронавируса, тем быстрее общество вернется к нормальному образу жизни, заявила главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко , пишут " Известия ".

"Для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы, мы должны научиться жить немного в других условиях, они несложные, — рассказала она.

Специалист призывает обратить внимание на жителей стран, которые первыми столкнулись с эпидемией COVID-19.

"Они носят маски и без коронавируса, когда понимают, что нездоровы и могут подвергнуть опасности людей, которые находятся рядом с ними", — подчеркнула Лысенко.

По словам врача, так люди в первую очередь защищают не себя, а тех, кто их окружает.

"Это важная и правильная культура, которой нам тоже нужно учиться, учитывая, что вирус с нами останется, будет с нами сосуществовать", — заключила медик.

Лысенко отметила важность сохранения масочного режима и социального дистанцирования, особенно в общественных местах.