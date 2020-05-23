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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T01:48
https://ria.ru/20200523/1571870435.html
Названо главное условие скорого возвращения к нормальной жизни
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

Названо главное условие скорого возвращения к нормальной жизни

01:48 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Чем больше люди будут встраиваться в условия жизни во время пандемии коронавируса, тем быстрее общество вернется к нормальному образу жизни, заявила главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, пишут "Известия".

"Для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы, мы должны научиться жить немного в других условиях, они несложные, — рассказала она.

Специалист призывает обратить внимание на жителей стран, которые первыми столкнулись с эпидемией COVID-19.
"Они носят маски и без коронавируса, когда понимают, что нездоровы и могут подвергнуть опасности людей, которые находятся рядом с ними", — подчеркнула Лысенко.
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По словам врача, так люди в первую очередь защищают не себя, а тех, кто их окружает.

"Это важная и правильная культура, которой нам тоже нужно учиться, учитывая, что вирус с нами останется, будет с нами сосуществовать", — заключила медик.

Лысенко отметила важность сохранения масочного режима и социального дистанцирования, особенно в общественных местах.
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Распространение нового коронавирусаМарьяна ЛысенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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