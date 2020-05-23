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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-23T01:04
https://ria.ru/20200523/1571870130.html
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР
https://cdn24.img.ria.ru/images/154853/71/1548537175_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3adf05ca7374676ddee46d5ad8428874.jpg
РИА Новости

Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР

01:04 23.05.2020
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Два региональных лидера террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) ликвидированы в Сирии в ходе совместной операции коалиции, возглавляемой США, и отрядов Сирийских демократических сил (СДС), сообщает в пятницу коалиция.

"Семнадцатого мая Сирийские демократические силы в партнерстве с коалицией атаковали позицию ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия... Два лидера ИГ* - Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи были убиты во время этой операции", - отмечается в сообщении.

О ликвидации бывшего главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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