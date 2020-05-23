Развеян миф о наследственных сладкоежках

"Наследственных сладкоежек не бывает. Как таковой наследственной приверженности к сладкому нет. Может быть, если мама во время беременности очень много ела сладкого, то какое-то время у ребенка может сохраняться потребность в этом, но в генах ничего не заложено", отметила она.