Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T03:03
https://ria.ru/20200523/1571869765.html
Развеян миф о наследственных сладкоежках
https://cdn22.img.ria.ru/images/155689/87/1556898779_0:0:3131:1761_1036x0_80_0_0_1585b8cef65747d933cf322a5f47eefc.jpg
РИА Новости

Развеян миф о наследственных сладкоежках

03:03 23.05.2020
204
© РИА Новости / Владимир АстапковичКондитерский отдел в супермаркете
Кондитерский отдел в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Нездоровая любовь к сладкому не передается с генами, но может возникнуть из-за "якорения" мозга. Как это происходит и что делать, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия.
Обвинять плохую наследственность в том, что вы слишком много едите сладкого – бессмысленно. Никакого гена сладкоежки нет. Но нездоровое влечение к сладкому может передаться от родителя к ребенку другим способом, поясняет нейропсихолог Ирина Хвингия.
Капкейки
27 декабря 2019, 15:40
Диетолог рассказала, как часто можно есть сладкое
"Наследственных сладкоежек не бывает. Как таковой наследственной приверженности к сладкому нет. Может быть, если мама во время беременности очень много ела сладкого, то какое-то время у ребенка может сохраняться потребность в этом, но в генах ничего не заложено", отметила она.
Зависимость от сладкого в более взрослом возрасте у человека может развиться из-за психологических "якорей", которые он получил по жизни, рассказала радио Sputnik Ирина Хвингия.
"В нейролингвистическом программировании (НЛП) есть система якорения. Например, когда происходит что-то хорошее, мы кладем руку на плечо, и это состояние фиксируется. Каждый раз, когда будет происходить какая-нибудь "бяка", вы кладете руку на плечо и вспоминаете то хорошее состояние. Примерно по такому же принципу мозг якорит приятное. Нам было грустно, мы съели шоколадку и стало хорошо. Не могли сконцентрироваться, съели пирожное и сконцентрировались. Мозг запоминает эти реакции, эти якоря, поэтому у людей появляется потребность в сладком", – рассказала радио Sputnik нейропсихолог.
Уменьшить такую зависимость от сладкого можно, но делать это надо осторожно. Ирина Хвингия советует постепенно снижать потребление вредных сладостей, а не отказываться от них разом. Полный и резкий отказ от сладкого станет большим стрессом для вашего организма и может сделать только хуже.
Пирожные
16 февраля, 03:24
Диетологи из Франции объяснили, как есть сладкое и не набирать вес
432100
Обсудить 0
ЗдоровьеПитаниеОбщество
Рекомендуем
Певец Сергей Лазарев
"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Адвокат Лолиты раскрыл "обман" ее бывшего мужа
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала людей со "страшными" проблемами при коронавирусе
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Названо главное условие скорого возвращения к нормальной жизни
Посетители в отделении пенсионного фонда
Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России раскритиковало США за попытки найти "внешнего врага"
Последствия природных пожаров
В центре России летом могут возникнуть торфяные пожары, сообщили ученые
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Международная космическая станция
Источник сообщил, когда на МКС отправят следующий российский модуль
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
Полицейский в Рио-де-Жанейро
В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Девушка на пляже
Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
Мексика
В Мехико ученые обнаружили древние захоронения людей и мамонтов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек
05:57В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Лента новостейМолния