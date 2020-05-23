Развеян миф о наследственных сладкоежках

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Нездоровая любовь к сладкому не передается с генами, но может возникнуть из-за "якорения" мозга. Как это происходит и что делать, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия.
Обвинять плохую наследственность в том, что вы слишком много едите сладкого – бессмысленно. Никакого гена сладкоежки нет. Но нездоровое влечение к сладкому может передаться от родителя к ребенку другим способом, поясняет нейропсихолог Ирина Хвингия.
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"Наследственных сладкоежек не бывает. Как таковой наследственной приверженности к сладкому нет. Может быть, если мама во время беременности очень много ела сладкого, то какое-то время у ребенка может сохраняться потребность в этом, но в генах ничего не заложено", отметила она.
Зависимость от сладкого в более взрослом возрасте у человека может развиться из-за психологических "якорей", которые он получил по жизни, рассказала радио Sputnik Ирина Хвингия.
"В нейролингвистическом программировании (НЛП) есть система якорения. Например, когда происходит что-то хорошее, мы кладем руку на плечо, и это состояние фиксируется. Каждый раз, когда будет происходить какая-нибудь "бяка", вы кладете руку на плечо и вспоминаете то хорошее состояние. Примерно по такому же принципу мозг якорит приятное. Нам было грустно, мы съели шоколадку и стало хорошо. Не могли сконцентрироваться, съели пирожное и сконцентрировались. Мозг запоминает эти реакции, эти якоря, поэтому у людей появляется потребность в сладком", – рассказала радио Sputnik нейропсихолог.
Уменьшить такую зависимость от сладкого можно, но делать это надо осторожно. Ирина Хвингия советует постепенно снижать потребление вредных сладостей, а не отказываться от них разом. Полный и резкий отказ от сладкого станет большим стрессом для вашего организма и может сделать только хуже.
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