Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

"Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных", — говорит она.

По данным СМИ со ссылкой на план по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство, Минтруд предложил разрешить выходить на досрочную пенсию на три года раньше срока, а не на два, как сейчас.