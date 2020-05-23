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2020-05-23T02:31
https://ria.ru/20200523/1571869604.html
Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию
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РИА Новости

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

02:31 23.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетители в отделении пенсионного фонда
Посетители в отделении пенсионного фонда
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет, и свободных вакансий для молодых не будет. Предпенсионерам предложат уйти, поскольку они защищены государственным пособием, а молодежь его еще не заработала, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
"Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных", — говорит она.
Пенсия
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По данным СМИ со ссылкой на план по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство, Минтруд предложил разрешить выходить на досрочную пенсию на три года раньше срока, а не на два, как сейчас.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
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