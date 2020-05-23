Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-23T09:04
https://ria.ru/20200523/1571840838.html
Коты-наркоманы и гусеницы-каннибалы. Кто и зачем зомбирует животных
https://cdn21.img.ria.ru/images/153156/27/1531562746_0:417:4000:2667_1036x0_80_0_0_5fe31c68fbbca9c6996afd32e69ebba2.jpg
РИА Новости

Коты-наркоманы и гусеницы-каннибалы. Кто и зачем зомбирует животных

08:00 23.05.2020 (обновлено: 09:04 23.05.2020)
4081
© Depositphotos / nataba16Кошка на охоте
Кошка на охоте
© Depositphotos / nataba16
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. На прошлой неделе ученые наконец объяснили, почему запах кошачьей мяты возбуждает котов, а к обычной они равнодушны. Дело в психоактивных веществах, выделяемых растениями. Как правило, они нужны для того, чтобы просто отпугнуть насекомых. Но иногда природа дает сбой, и животные превращаются в наркоманов.

Трава вместо самки

Первые предположения о том, почему Nepeta cataria сводит с ума не только домашних, но и диких котов, появились около 30 лет назад. Тогда ученые выяснили, что растение способно производить летучие вещества — непеталактоны, по структуре напоминающие кошачьи феромоны. Поэтому, учуяв запах Nepeta cataria, животные начинают кататься по полу, тереться о поверхности и мурлыкать.
Исследователи считают, что в этот момент домашние питомцы могут находиться в состоянии эйфории, подобной той, которую испытывают люди, употребляющие опиаты. Эксперименты показали: аналоги налоксона — химического соединения, блокирующего опиоидные рецепторы в нервной системе, — снижают воздействие кошачьей мяты на четвероногих или же вообще сводят его на нет.
Растению непеталактоны нужны, конечно, не для одурманивания котов, а для отпугивания насекомых, которые могут его съесть. Однако, судя по всему, в качестве феромонов они действуют и на тлей. Правда, с какой целью, пока непонятно.
© Фото : John Innes CentreЗапах Nepeta cataria возбуждает котов, так как выделяемые растением летучие вещества по структуре похожи на кошачьи феромоны
Кошка и котовник
© Фото : John Innes Centre
Запах Nepeta cataria возбуждает котов, так как выделяемые растением летучие вещества по структуре похожи на кошачьи феромоны
При этом синтез непеталактонов долгое время оставался загадкой. Только в конце 2018 года британские биохимики расшифровали геном кошачьей мяты и выяснили, что летучие вещества образуются благодаря двум группам ферментов. Первые — терпен-синтазы — собирают молекулы растительных феромонов из спиртов и прочих простых цепочек углеводородов, а вторые — NEPS — "откусывают" ненужные атомы водорода от молекулы и заставляют ее нить сплестись в ароматическое кольцо.
Когда-то этим ферментом обладали практически все ближайшие родственники кошачьей мяты, но затем потеряли его вместе с привлекательностью для котов. И только Nepeta cataria приобрела способность независимо производить подобные вещества в процессе конвергентной эволюции.
Посетительница и кошки в котокафе Котики и люди в Москве
14 апреля 2018, 08:00РИА Наука
Верные друзья или гениальные манипуляторы? Почему людям нравятся кошки

Съесть сородича

Гусеницы, питающиеся обыкновенными томатами, со временем превращаются в каннибалов и начинают поедать друг друга. Как выяснили американские биологи, во всем виновата жасминовая кислота, содержащаяся в растении. Ее производные реагируют на слюну насекомых и стимулируют выработку в листьях особых ферментов, которые, в свою очередь, блокируют у гусениц пищеварительный процесс. В результате еда уже не кажется животным такой привлекательной и они начинают поедать друг друга.
Исследователи обработали трехнедельные саженцы томатов метилжасмонатом — эфиром жасминовой кислоты. Именно это соединение растения используют как сигнал к защите от прожорливых насекомых. Затем на каждый куст высадили по восемь гусениц малой совки (Spodoptera exigua) — достаточно, чтобы они успели съесть все листья, прежде чем томат самостоятельно начнет реагировать на угрозу.
© CC BY-SA 2.0/Andy / Andrew Fogg, CC BY 2.5/PLoS Biol 2/8/2004В экспериментах американских ученых томаты заставляли гусениц малой совки (Spodoptera exigua) поедать друг друга
Куст томата и гусеница Spodoptera exigua
© CC BY-SA 2.0/Andy / Andrew Fogg, CC BY 2.5/PLoS Biol 2/8/2004
В экспериментах американских ученых томаты заставляли гусениц малой совки (Spodoptera exigua) поедать друг друга
Спустя несколько дней выяснилось: больше всего пострадали растения, покрытые наименьшим количеством метилжасмоната. А вот томаты, на которые ученые не пожалели химиката, остались практически целыми. Их биомасса была вчетверо объемнее.
Что касается гусениц, то уже через неделю они съедали друг друга абсолютно на всех кустах, участвующих в эксперименте. Первыми к каннибализму склонялись те, кому достались саженцы с высокой концентрацией метилжасмоната.
Авторы работы отмечают, что защитная стратегия томатов — одна из наиболее эффективных в растительном мире. С одной стороны, культура сохраняет листья, делая их невкусными, а с другой — уменьшает количество вредителей, заставляя их съедать друг друга. Именно поэтому для защиты от насекомых выгоднее и безопаснее использовать растительные гормоны, в том числе метилжасмонат, а не синтетические гербициды.
Гусеница большой восковой моли поедает полиэтиленовый пакет
25 апреля 2017, 10:52РИА Наука
Ученые открыли гусениц, поедающих пластиковые пакеты

Мохнатые и одурманенные

Некоторые виды флоры для защиты от вредителей используют никотин. Он делает листья и стебли неприятными на вкус для гусениц, а цветы — притягательными для шмелей. Встречаясь в пыльце и нектаре в очень небольшой концентрации, это вещество, как выяснили британские исследователи, заставляет насекомых раз за разом опылять одни и те же растения.
В ходе эксперимента ученые обрабатывали искусственные цветы 30-процентным раствором глюкозы, в одном случае — чистым, а в другом — с примесью никотина в разных концентрациях. Затем в комнату запускали 60 шмелей. Оказалось, что минимальный уровень никотина привлекает насекомых, а максимальный, наоборот, отталкивает. Среднее же содержание этого вещества никак не влияло на их предпочтения.
Пчелы
12 августа 2019, 18:00РИА Наука
Ученые Курчатовского института создали природный заменитель "убийц пчел"
Кроме того, шмели, однажды привлеченные никотиновой пищей, впоследствии старались выбирать точно такие же цветы, с которыми встречались прежде. Они делали это даже в том случае, когда ученые обрабатывали растения обыкновенной водой. Причем чем выше была концентрация никотина первоначально, тем большую приверженность к тем или иным цветам демонстрировали насекомые.
Исследователи предполагают, что речь идет о физиологической зависимости — наподобие той, что никотин вызывает у людей. Это вещество, судя по всему, влияет на активность никотиновых ацетилхолиновых рецепторов в мозге шмелей и формирует у них пристрастие к определенному виду растений.
62619126
Обсудить 1
РИА НаукаВеликобританияМоскваСШАдомашние животныебиологияОткрытия - РИА Науканасекомые
Рекомендуем
Сотрудники полиции и участники ЛГБТ-парада в Будапеште, Венгрия
Остановит ли трансгендеров железный занавес?
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Молекулы ДНК
Ученые предложили ответ на загадку появления жизни на Земле
Места сбора людей в поселке обрабатывали белизной
"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19
Сотрудники военной полиции маршируют в день открытия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Китайский локомотив мировой экономики осторожно набирает скорость
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
Вид Севастополя из космоса
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
Певица Наргиз Закирова
Наргиз — о доме в Нью-Йорке, навязчивом сервисе и самой романтичной ночи
Книги и учебники
Филологи рассказали об изменениях в русском языке
Золотые слитки
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
02:39Историк рассказал, чему Суворов учил своих солдат
02:32Дипломаты призвали Блумберг извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Лента новостейМолния