Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Подмосковье с 23 мая отменят действие электронных пропусков, сообщил губернатор Андрей Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".

При этом выданные пропуска будут действовать для поездок в Москву до 27 мая, в дальнейшем для въезда в столицу пропуска нужно будет оформлять на портале mos.ru.

Столичные власти подтвердили, что выданные в Подмосковье пропуска будут работать при поездке в Москву до 26 мая включительно.

Ограничения для пожилых людей

Несмотря на постепенное снятие ограничений, люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны оставаться дома.

"Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", — заявил Воробьев.

Новый стандарт

По словам губернатора, ношение масок и перчаток в общественных местах станет новым стандартом.

"Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных COVID-19 — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус", — отметил Воробьев.

Глава Московской области добавил, что некоторые учреждения с понедельника возобновят работу. Так, с понедельника будут функционировать МФЦ, а также автосалоны и офисы продаж на стройках жилья.

При этом губернатор уточнил, что многофункциональные центры будут открываться постепенно в несколько этапов — сначала для юридических лиц, а потом для всех жителей региона. Попасть в МФЦ можно будет по предварительной записи.

Всего в Подмосковье выявлено 31807 случаев заражения коронавирусом, 312 человек умерли, 4699 выздоровели.