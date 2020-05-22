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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T22:34
https://ria.ru/20200522/1571864956.html
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571334376_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_bc6f85691a5aad07869c534b455c0e46.jpg
РИА Новости

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

20:34 22.05.2020 (обновлено: 22:34 22.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Подмосковье с 23 мая отменят действие электронных пропусков, сообщил губернатор Андрей Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".
При этом выданные пропуска будут действовать для поездок в Москву до 27 мая, в дальнейшем для въезда в столицу пропуска нужно будет оформлять на портале mos.ru.
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Столичные власти подтвердили, что выданные в Подмосковье пропуска будут работать при поездке в Москву до 26 мая включительно.

Ограничения для пожилых людей

Несмотря на постепенное снятие ограничений, люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны оставаться дома.
"Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", — заявил Воробьев.

Новый стандарт

По словам губернатора, ношение масок и перчаток в общественных местах станет новым стандартом.
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"Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных COVID-19 — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус", — отметил Воробьев.
Глава Московской области добавил, что некоторые учреждения с понедельника возобновят работу. Так, с понедельника будут функционировать МФЦ, а также автосалоны и офисы продаж на стройках жилья.
При этом губернатор уточнил, что многофункциональные центры будут открываться постепенно в несколько этапов — сначала для юридических лиц, а потом для всех жителей региона. Попасть в МФЦ можно будет по предварительной записи.
Всего в Подмосковье выявлено 31807 случаев заражения коронавирусом, 312 человек умерли, 4699 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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