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Рязанская область
Рязанская область
2020-05-22T20:50
https://ria.ru/20200522/1571864241.html
Рязанский губернатор призвал внимательно отнестись к выплатам медикам
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РИА Новости

Рязанский губернатор призвал внимательно отнестись к выплатам медикам

20:13 22.05.2020 (обновлено: 20:50 22.05.2020)
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© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал предельно внимательно относиться к стимулирующим выплатам медицинским работникам, которые трудятся в условиях коронавирусной пандемии, сообщает в пятницу облправительство.
Любимов в режиме видеоконференции провел в пятницу рабочее совещание с главными врачами больниц Рязани и муниципальных образований региона. Обсуждались вопросы обеспечения медиков всем необходимым для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также ситуация по выплате медперсоналу и бригадам скорой медпомощи стимулирующих доплат.
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Особое внимание на совещании было уделено медучреждениям, от сотрудников которых поступили жалобы и обращения в СМИ по поводу невыплат денежных компенсаций, о которых объявил президент РФ. Губернатор попросил главных врачей Касимовского и Сасовского межрайонных центров, а также областного кардиологического диспансера и городской больницы №10 высказаться по этой проблеме и пояснить, какие меры приняты для того, чтобы ее разрешить.
"Сейчас по этим обращениям разбираются следственный комитет и прокуратура. По фактам невыплат компенсаций медработникам организованы проверки. Выясняются размеры существующих задолженностей, были нарушены права медиков или нет. Надеюсь, что все проблемы, которые есть сейчас, будут оперативно решены, и медработники получат все положенные им деньги", – сказал Любимов.
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Губернатор поручил министру здравоохранения области, всем главным врачам больниц держать этот вопрос на особом контроле.
"К вопросу стимулирующих выплат медикам необходимо относиться предельно внимательно. Сотрудники медучреждений сейчас работают на износ, рискуя своим здоровьем. И поддержка, которая определена на федеральном и региональном уровне, для них сейчас в такое трудное время крайне важна. Поэтому прошу еще раз приложить все возможные усилия, чтобы медработники, права которых оказались нарушены, как можно быстрее и в полном объеме получили стимулирующие доплаты, которые они честно заработали", – подчеркнул Любимов.
Глава региона поблагодарил медицинских работников области за их труд.
"Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Рязанскую область в числе регионов с наименьшей смертностью от COVID-19. Несомненно, это ваша заслуга!" - отметил Любимов.
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Рязанская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай ЛюбимовРязаньРязанская областьОбщество
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