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Омская область
2020-05-22T20:06
https://ria.ru/20200522/1571863969.html
В Омске рассказали о проверках предприятий на соблюдение масочного режима
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571388859_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5737d527d8cd41f92858cfc97d6944c4.jpg
РИА Новости

В Омске рассказали о проверках предприятий на соблюдение масочного режима

20:06 22.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВолонтер держит в руках медицинские маски
Волонтер держит в руках медицинские маски
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Волонтер держит в руках медицинские маски. Архивное фото
ОМСК, 22 мая - РИА Новости. Полицейские в Омске совместно с сотрудниками мэрии в день проверяют по 400 объектов на соблюдение масочного режима и других санитарных норм, сообщает правительство Омской области в пятницу.
По данным пресс-службы облправительства, по поручению регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 11 мая в Омске проходят ежедневные рейды, в ходе которых проверяется соблюдение правил работы в условиях режима повышенной готовности в организациях сферы торговли.
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"Пятнадцать сформированных бригад, в состав которых вошли сотрудники департамента общественной безопасности (администрации Омска), представители округов и полицейские, в день проверяют до 400 объектов. Они проводят профилактические беседы, составляют протоколы на нарушителей", - пояснили в пресс-службе правительства.
Как уточнили в министерстве региональной безопасности, ранее в Омске нарушения санитарных норм обнаружили в магазине цветов "Тысяча лепестков", кафе восточной кухни "Казан-мангал" и "Аля Пиала", суши-баре "Зебры", в магазине "Медтехника", магазине бытовых товаров Topperwave, в табачном киоске "Дилижанс", магазине швейной техники "Надель", салоне красоты Tian De. В частности, у персонала не было масок, антисептиков для работников и покупателей, не было дистанционной разметки в кассовой зоне. Информацию о нарушениях направили в региональное управление Роспотребнадзора.
Несоблюдение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации предусматривает штрафные санкции (на граждан - до 30 тысяч рублей, до 50 тысяч рублей для предпринимателей и до 300 тысяч рублей для юридических лиц), добавили в министерстве региональной безопасности Омской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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