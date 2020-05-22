В Омске рассказали о проверках предприятий на соблюдение масочного режима

ОМСК, 22 мая - РИА Новости. Полицейские в Омске совместно с сотрудниками мэрии в день проверяют по 400 объектов на соблюдение масочного режима и других санитарных норм, сообщает правительство Омской области в пятницу.

По данным пресс-службы облправительства, по поручению регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 11 мая в Омске проходят ежедневные рейды, в ходе которых проверяется соблюдение правил работы в условиях режима повышенной готовности в организациях сферы торговли.

"Пятнадцать сформированных бригад, в состав которых вошли сотрудники департамента общественной безопасности (администрации Омска), представители округов и полицейские, в день проверяют до 400 объектов. Они проводят профилактические беседы, составляют протоколы на нарушителей", - пояснили в пресс-службе правительства.

Как уточнили в министерстве региональной безопасности, ранее в Омске нарушения санитарных норм обнаружили в магазине цветов "Тысяча лепестков", кафе восточной кухни "Казан-мангал" и "Аля Пиала", суши-баре "Зебры", в магазине "Медтехника", магазине бытовых товаров Topperwave, в табачном киоске "Дилижанс", магазине швейной техники "Надель", салоне красоты Tian De. В частности, у персонала не было масок, антисептиков для работников и покупателей, не было дистанционной разметки в кассовой зоне. Информацию о нарушениях направили в региональное управление Роспотребнадзора.

Несоблюдение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации предусматривает штрафные санкции (на граждан - до 30 тысяч рублей, до 50 тысяч рублей для предпринимателей и до 300 тысяч рублей для юридических лиц), добавили в министерстве региональной безопасности Омской области.