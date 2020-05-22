Тамбовские власти планируют выполнить целевые показатели нацпроектов

"Объективно сегодняшняя ситуация, конечно, оказывает негативное влияние на некоторые показатели. Например, посещаемость объектов сферы культуры. Хотя и здесь, возможно, будет учитываться работа через интернет. Но еще много времени впереди, и целевые показатели регион должен выполнить", - привели в пресс-службе облправительства слова Никитина.