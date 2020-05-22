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2020-05-22T19:51
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Крупный пожар в здании автосервиса в Новой Москве ликвидировали
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РИА Новости

Крупный пожар в здании автосервиса в Новой Москве ликвидировали

19:51 22.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалистам МЧС удалось ликвидировать крупный пожар в здании автосервиса в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании отдельно стоящего металлического строения размером 20 на 15 метров на площади около 400 квадратных метров в поселке Знамя Октября. В 19.20 пожар был локализован.
"В 19.33 объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, по уточненным данным, общая площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров. Со слов администрации объекта, людей внутри здания быть не должно.
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Новая МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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