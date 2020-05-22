Крупный пожар в здании автосервиса в Новой Москве ликвидировали

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалистам МЧС удалось ликвидировать крупный пожар в здании автосервиса в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании отдельно стоящего металлического строения размером 20 на 15 метров на площади около 400 квадратных метров в поселке Знамя Октября. В 19.20 пожар был локализован.
"В 19.33 объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, по уточненным данным, общая площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров. Со слов администрации объекта, людей внутри здания быть не должно.