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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:38
https://ria.ru/20200522/1571862941.html
В Югре ужесточили требования для прибывающих из трех регионов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1036x0_80_0_0_534ade3f0ffb7b74bbcb2ef0b6a441bf.jpg
РИА Новости

В Югре ужесточили требования для прибывающих из трех регионов

19:38 22.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая - РИА Новости. Прибывающих в Ханты-Мансийский автономный округ из Башкирии, Дагестана и Якутии с 25 мая обязали иметь справку об отсутствии ОРВИ и контактов с заразившимися коронавирусом, следует из постановления губернатора Югры Натальи Комаровой.
"Гражданам, прибывающим с 25 мая 2020 года в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру из республик Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия) в день прибытия иметь справку об эпидемиологическом окружении из медицинской организации, подтверждающую отсутствие клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19", - говорится в постановлении.
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Уточняется, что такая справка должна быть выдана не позднее чем за три дня до дня прибытия в автономный округ. Кроме того, приезжающие из указанных регионов должны будут соблюдать режим обязательной изоляции по месту пребывания в Югре или в обсерваторе в течение 14 дней, их также будут тестировать на коронавирус. Данные меры, подчеркивается в документе, не распространяются на вахтовиков, для которых предприятиями уже созданы карантинные зоны.
Также работодателям, чьи сотрудники прибывают в Югру из указанных регионов, не имея признаков ОРВИ, рекомендуется переводить их на удаленный режим или предоставлять отпуск как минимум на две недели.
Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в автономном округе за последние сутки были выявлены четыре завозных случая коронавируса, при этом заболевшие, в частности, прибыли из Башкирии, Дагестана и Якутии.
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В Югре коронавирус выявлен у 1510 человек, выздоровели 520 из них, скончались 13. Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до конца мая, с 12 мая в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округРеспублика БашкортостанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья КомароваОбщество
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