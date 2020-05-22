В Югре ужесточили требования для прибывающих из трех регионов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая - РИА Новости. Прибывающих в Ханты-Мансийский автономный округ из Башкирии, Дагестана и Якутии с 25 мая обязали иметь справку об отсутствии ОРВИ и контактов с заразившимися коронавирусом, следует из постановления губернатора Югры Натальи Комаровой.
"Гражданам, прибывающим с 25 мая 2020 года в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру из республик Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия) в день прибытия иметь справку об эпидемиологическом окружении из медицинской организации, подтверждающую отсутствие клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19", - говорится в постановлении.
Уточняется, что такая справка должна быть выдана не позднее чем за три дня до дня прибытия в автономный округ. Кроме того, приезжающие из указанных регионов должны будут соблюдать режим обязательной изоляции по месту пребывания в Югре или в обсерваторе в течение 14 дней, их также будут тестировать на коронавирус. Данные меры, подчеркивается в документе, не распространяются на вахтовиков, для которых предприятиями уже созданы карантинные зоны.
Также работодателям, чьи сотрудники прибывают в Югру из указанных регионов, не имея признаков ОРВИ, рекомендуется переводить их на удаленный режим или предоставлять отпуск как минимум на две недели.
Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в автономном округе за последние сутки были выявлены четыре завозных случая коронавируса, при этом заболевшие, в частности, прибыли из Башкирии, Дагестана и Якутии.
В Югре коронавирус выявлен у 1510 человек, выздоровели 520 из них, скончались 13. Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до конца мая, с 12 мая в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
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