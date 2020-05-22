В Югре ужесточили требования для прибывающих из трех регионов

Уточняется, что такая справка должна быть выдана не позднее чем за три дня до дня прибытия в автономный округ. Кроме того, приезжающие из указанных регионов должны будут соблюдать режим обязательной изоляции по месту пребывания в Югре или в обсерваторе в течение 14 дней, их также будут тестировать на коронавирус. Данные меры, подчеркивается в документе, не распространяются на вахтовиков, для которых предприятиями уже созданы карантинные зоны.