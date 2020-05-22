В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2873

АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом , всего в стране подтверждены 2873 случая инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в пятницу.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 19 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 98 пациентов.

За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 169 человек.

В стране проведено в общей сложности 148 тысяч тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.