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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:44
https://ria.ru/20200522/1571860726.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2873
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2873

18:44 22.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2873 случая инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в пятницу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 19 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 98 пациентов.
За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 169 человек.
В стране проведено в общей сложности 148 тысяч тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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