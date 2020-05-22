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2020-05-22T21:09
https://ria.ru/20200522/1571858820.html
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
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РИА Новости

ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу

18:15 22.05.2020 (обновлено: 21:09 22.05.2020)
30921
© Фото : TUT.BY/Ольга ШукайлоСтанислав и Илья Костевы в зале суда
Станислав и Илья Костевы в зале суда
© Фото : TUT.BY/Ольга Шукайло
Станислав и Илья Костевы в зале суда
МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение суда первой инстанции о смертном приговоре двум братьям за убийство учительницы, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
"Верховный суд Республики Беларусь рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве учителя в Черикове. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Могилевского областного суда от 10 января 2020 года <...> оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения", — говорится в сообщении.
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Преступление произошло в апреле прошлого года. После тушения пожара в частном доме в Черикове было обнаружено тело 47-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. По данным Следственного комитета, были задержаны подозреваемые в совершении преступлений. Ими оказались ранее судимые за кражу двое местных жителей, родные братья 18 и 20 лет, у которых по месту жительства обнаружено имущество потерпевшей.
По версии следствия, обвиняемые ранее были знакомы с потерпевшей, между ними сложились неприязненные отношения. Так, в ходе допросов братья заявили, что ранее женщина сообщила в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении сестрой обвиняемых своих родительских обязанностей по отношению к малолетним детям. В результате семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении. Это братья вспомнили при распитии спиртных напитков и направились к женщине с целью разобраться в сложившейся ситуации, заявляли в СК.
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По данным СК, когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а затем нанесли множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась. Также обвиняемые похитили компьютерную технику и продукты питания. С целью сокрытия следов мужчины подожгли дом. Коллегия по уголовным дела Могилевского областного суда 10 января приговорила их к смертной казни.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5 процента принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.
Наручники
25 октября 2019, 15:58
В Белоруссии убившего восьмимесячную девочку мужчину приговорили к казни
601777416
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БелоруссияУбийствоВ мире
Популярные комментарии
Если убить убийцу, то количество убийц не изменится. Средневековая дикость в центре Европы. Срамота
22 мая, 20:13
Агент Госдепа
60117366
Это санитарная мера. Убийцы никого больше не убьют. А у нас - посидят убийцы, потом по УДО на свободу или помилует их добрая комиссия, выйдут и рецидив, опять убили-зарезали. Никаких УДО убийцам, раз отменили смертную казнь у нас.
22 мая, 19:54
Александра Федосеева
19100003
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