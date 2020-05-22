Эксперт предрек улучшение отношений России и США из-за коронавируса

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Треугольник РФ-США-Китай может пережить смещение сфер влияния и союзников на фоне COVID-19, считает профессор департамента политологии Еврейского университета в Иерусалиме Йонатан Фриман.
"Изменение, которое мы можем увидеть вследствие коронавируса, это смещение союзников и сфер влияния", - сказал он в ходе онлайн-встречи.
"Если говорить о треугольнике США-Китай-Россия, то речь идёт о разных лагерях: кто исторически привержен Китаю, а кто - России или США. Вашингтон сейчас проводит мировую кампанию в поиске все большего количества стран, которые бы поддержали идею проведения расследования о происхождении коронавируса и того, чтобы Китай позволил его провести", - пояснил Фриман.
Эксперт напомнил, что Россия одна из первых ввела заградительные меры на границе с Китаем в связи с коронавирусом. "Мы можем увидеть перелом в отношениях России и Китая на фоне коронавируса и как результат - сближение отношений России и Америки. Мы можем наблюдать все большее улучшение отношений между Россией и США", - сказал он. "Сейчас многие страны, которые традиционно были союзниками Китая, могут занять проамериканскую позицию на фоне коронавируса - например, Индия", - отметил эксперт.
Однако в то же время могут произойти определённые события, которые укрепят связи России и Китая - например, вокруг КНДР, полагает Фриман. "Пандемия также ослабила влияние США в третьих странах, в том числе на фоне экономического кризиса. Вместе с тем вероятность влияния России и Китая, например, в Африке, которой нужна их помощь в борьбе с пандемией", - отметил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.