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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:48
https://ria.ru/20200522/1571857058.html
Эксперт предрек улучшение отношений России и США из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802680_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6af51b6dc167313e56ad86b6637b02a9.jpg
РИА Новости

Эксперт предрек улучшение отношений России и США из-за коронавируса

17:48 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкПартия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Треугольник РФ-США-Китай может пережить смещение сфер влияния и союзников на фоне COVID-19, считает профессор департамента политологии Еврейского университета в Иерусалиме Йонатан Фриман.
"Изменение, которое мы можем увидеть вследствие коронавируса, это смещение союзников и сфер влияния", - сказал он в ходе онлайн-встречи.
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"Если говорить о треугольнике США-Китай-Россия, то речь идёт о разных лагерях: кто исторически привержен Китаю, а кто - России или США. Вашингтон сейчас проводит мировую кампанию в поиске все большего количества стран, которые бы поддержали идею проведения расследования о происхождении коронавируса и того, чтобы Китай позволил его провести", - пояснил Фриман.
Он напомнил, что некоторые страны уже выступили в поддержку этого требования США, тогда как некоторые ещё не высказывались по этому поводу - к примеру, Индия, Корея, Израиль. "Россия тоже пока официально не заявляла, что хотела бы расследования по поводу вируса", - добавил он.
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Эксперт напомнил, что Россия одна из первых ввела заградительные меры на границе с Китаем в связи с коронавирусом. "Мы можем увидеть перелом в отношениях России и Китая на фоне коронавируса и как результат - сближение отношений России и Америки. Мы можем наблюдать все большее улучшение отношений между Россией и США", - сказал он. "Сейчас многие страны, которые традиционно были союзниками Китая, могут занять проамериканскую позицию на фоне коронавируса - например, Индия", - отметил эксперт.
Однако в то же время могут произойти определённые события, которые укрепят связи России и Китая - например, вокруг КНДР, полагает Фриман. "Пандемия также ослабила влияние США в третьих странах, в том числе на фоне экономического кризиса. Вместе с тем вероятность влияния России и Китая, например, в Африке, которой нужна их помощь в борьбе с пандемией", - отметил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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