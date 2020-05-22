Эксперт предрек улучшение отношений России и США из-за коронавируса

Эксперт напомнил, что Россия одна из первых ввела заградительные меры на границе с Китаем в связи с коронавирусом. "Мы можем увидеть перелом в отношениях России и Китая на фоне коронавируса и как результат - сближение отношений России и Америки. Мы можем наблюдать все большее улучшение отношений между Россией и США", - сказал он. "Сейчас многие страны, которые традиционно были союзниками Китая, могут занять проамериканскую позицию на фоне коронавируса - например, Индия", - отметил эксперт.