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Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
2020-05-22T16:55
https://ria.ru/20200522/1571854036.html
Текслер поручил довести до медиков все выплаты без сбоев и ошибок
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_0:191:3072:1919_1036x0_80_0_0_072a1d6180b8fe649a6d19e1205824ff.jpg
РИА Новости

Текслер поручил довести до медиков все выплаты без сбоев и ошибок

16:55 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Текслер . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Все дополнительные выплаты медикам в Челябинской области нужно довести без сбоев и ошибок, разъяснять принципы начисления, и только когда будет обработана последняя жалоба, можно считать работу по выплатам выполненной, сказал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Губернатор 22 мая в формате видеоконференцсвязи встретился с руководителями больниц региона, которые сообщили о выплаченных за работу с ковид-пациентами стимулирующих доплатах медикам и водителям скорой помощи.
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По словам губернатора, президент России все решения по дополнительным выплатам за апрель-июнь принял, и они должны выполняться – люди должны быть уверены в достойной оплате своего труда.
"Принципиально, чтобы все средства были выплачены без сбоев и ошибок. Важно разъяснять людям принципы начисления, размеры доплат. Главных врачей прошу держать на личном контроле своевременность и точность начислений. Если у сотрудников возникают вопросы, то оперативно реагировать на них. Если нужно, встретьтесь с каждым", - сказал Текслер во время встречи с главврачами.
Он добавил, что пока не будет обработана последняя жалоба, будь то водителя или врача, "мы не сможем считать свою работу в части доведения выплат до сотрудников выполненной". "Я буду лично контролировать исполнение поручения президента России", - акцентировал глава региона.
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По данным губернатора, самое большое число жалоб по выплатам поступило на сайт госуслуг от работников станций скорой помощи. Губернатор подчеркнул, что персональная ответственность за корректность начисления и доведения до людей положенных средств лежит на главврачах больниц, а также на руководителях областного минздрава и горздрава Челябинска. "Что касается станций скорой помощи, то у нас увеличивается количество больных, поэтому число "ковидных" бригад тоже станет больше. Работники, которые столкнулись с такими пациентами, должны получать эти выплаты", - сказал Текслер.
Губернатор поручил министру здравоохранения региона Юрию Семенову держать вопрос на контроле.
По словам главного врача областной клинической больницы №3 Михаила Вербитского, в больнице на сегодняшний день проблем с лекарственным обеспечением нет, со средствами индивидуальной защиты и оборудованием тоже нет. "По выплатам - из федерального бюджета было выплачено в марте 47 тысяч и потом было выплачено еще 3,7 миллиона рублей в апреле. После были произведены перерасчеты и доплаты, и общая сумма выплат составила 12,1 миллиона рублей. Были включены все сотрудники, контактные с ковидными больными. Это что касается оплаты из федерального бюджета в соответствии с постановлением 484", - сказал он.
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Кроме того, по его словам, из областного бюджета были произведены доплаты на общую сумму 1,6 миллиона рублей. "Все сотрудники, которые оказывают помощь при COVID, и те, которые в процессе работы сталкиваются с больными, у которых позже подтверждается COVID, берутся на учет и будут поданы на оплату. Все в больнице согласны с оплатой труда", - пояснил он.
Как сообщила главный врач городской клинической больницы №1 имени Дробышева Магнитогорска Ирина Капланова, больница средствами индивидуальной защиты и медикаментами обеспечена, также все в порядке со стимулирующими выплатами. "Что касается выплат, то они были сделаны на 12,8 миллиона рублей за счет средств федерального бюджета, из областного – 2,8 миллиона рублей. По стационару – это 235 человек, по поликлинике - 89, которым пересчитали выплаты. Каких-то трений в коллективе нет", - пояснила она на встрече в режиме видеоконференцсвязи.
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Как отметил главный врач областной клинической больницы №2 Миасса Антон Криушов, стимулирующие выплаты производятся, ситуация в больнице стабильная. "По выплатам сотрудникам: по 484-му постановлению правительства РФ – это 139 человек получили выплаты на 9,4 миллиона рублей, по 415-му постановлению – 269 человек на сумму 2,1 миллиона рублей, из областного бюджета - 448 человек на 2,4 миллиона рублей… Ситуация стабильная", - сообщил он.
По данным минздрава, на утро 22 мая в регионе подтверждено 2132 случая заболевания COVID-19 (плюс 80 новых подтверждений ко вчерашнему дню), за сутки выписаны 29 человек. Всего 754 пациента выздоровели и выписаны из больниц. До 31 мая в регионе действуют ограничительные мероприятия, в том числе обязательная самоизоляция.
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Челябинская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерЧелябинскМагнитогорскЧелябинская областьОбщество
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