Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с РЕН ТВ прокомментировал слова директора центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга о том, что испытания вакцины против коронавируса на сотрудниках были успешными.

Альштейн отметил, что препарат находится на стадии испытаний, а подобное исследование — "естественное дело".

"Векторная вакцина сделана на основе аденовируса. Производство такой вакцины — это довольно непростое дело", — пояснил вирусолог, выразив надежду на перспективность и хорошие результаты препарата.

Он предположил, что уже сейчас могут вестись работы по подготовке производства, однако оно будет непростым.

"Скорее всего, в этом году не удастся произвести ее в необходимых количествах", — заключил Альштейн.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, разработкой вакцин занимается сразу несколько российских предприятий. Он отметил, что доклинические тесты идут по графику, а первые результаты испытаний могут появиться в конце июля.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, заявила, что если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, то прививать от коронавируса начнут с групп риска.

По последним данным, в России число случаев COVID-19 превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились.