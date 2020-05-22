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2020-05-22T15:48
https://ria.ru/20200522/1571844328.html
Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях

14:59 22.05.2020 (обновлено: 15:48 22.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку
Медицинский работник держит в руках пробирку
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с РЕН ТВ прокомментировал слова директора центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга о том, что испытания вакцины против коронавируса на сотрудниках были успешными.
Альштейн отметил, что препарат находится на стадии испытаний, а подобное исследование — "естественное дело".
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"Векторная вакцина сделана на основе аденовируса. Производство такой вакцины — это довольно непростое дело", — пояснил вирусолог, выразив надежду на перспективность и хорошие результаты препарата.
Он предположил, что уже сейчас могут вестись работы по подготовке производства, однако оно будет непростым.

"Скорее всего, в этом году не удастся произвести ее в необходимых количествах", — заключил Альштейн.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, разработкой вакцин занимается сразу несколько российских предприятий. Он отметил, что доклинические тесты идут по графику, а первые результаты испытаний могут появиться в конце июля.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, заявила, что если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, то прививать от коронавируса начнут с групп риска.
По последним данным, в России число случаев COVID-19 превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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