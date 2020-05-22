Эксперт: образование неотделимо от воспитания, и тут нужна систематизация

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Поправки в закон об образовании, которые конкретизируют и структурируют воспитательную работу в школе, важны и давно назрели, рассказала в комментарии РИА Новости генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.

Эксперт отметила, что она приветствует внесение нового законопроекта об организации воспитательной работы в школах, так как, по ее мнению, образование неотделимо от воспитания, и в этом вопросе нужна систематизация.

"Нельзя только учить, мы же не роботов воспитываем, а людей, будущих граждан – сегодня ты ученик, завтра ты гражданин. Часть молодежи сегодня не понимает, что такое хорошо, что такое плохо", – подчеркнула директор музея.

Приводя в пример высокий уровень организации воспитательной работы в образовательных учреждениях в советское время, директор музея отметила, что из того периода нужно взять то хорошее, что было, и использовать в наше время. По ее словам, речь не идет о том, чтобы вернуть времена советской школы в плане тотальной идеологизации, но одновременно нельзя отбрасывать, что тогда дети получали от школы многое в нравственном плане.

В настоящее время, когда школа отстранилась от воспитания, по мнению Ирины Великановой, детей воспитывает среда, то есть интернет, имеющий неограниченные возможности воздействия на сознание.

Если мы возьмем историю, уже долгое время нам часто предлагаются нарративы, не основанные ни на реальных исторических фактах, ни на документах. И если к этому еще добавить низкопробные фильмы, которые смотрит молодежь, то нетрудно догадаться, что система координат, которая формируется под влиянием этого исторического мусора, приводит к тому, что возможными становятся такие случаи, когда ребята решают пошутить, а на самом деле глумятся над памятью своих предков", – поделилась Ирина Великанова.

Генеральный директор музея напомнила об инциденте во время празднования Дня Победы в этом году, когда группа молодых людей попыталась разместить фотографии фашистов на сайте "Бессмертного полка".