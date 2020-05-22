Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.

В пятницу Лукашенко 22 мая посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" в Мачулищах под Минском, где ему в том числе было доложено о развитии ракетостроения в стране. Главе белорусского государства рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко поставил задачу разработать свою ракету, и разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки".

"Для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии. Как проинформировали главу государства, российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера по итогам посещения предприятия.

В этой связи Лукашенко заявил, что не надо перед россиянами становиться на колени. "Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - сказал белорусский президент.

Согласно сообщению пресс-службы, глава государства дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Часть из них лежит в сфере совершенствования нормативно-правовой базы и организации взаимодействия с партнерами.

По ее данным, Лукашенко оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой был осуществлен в текущем году с модернизированного в Белоруссии ЗРК "Бук" . "Хотелось бы на "Полонезе" 300-километровом расписаться", - отметил белорусский лидер, имея в виду разработку и испытание соответствующей отечественной ракеты.