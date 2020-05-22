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2020-05-22T15:46
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Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

14:39 22.05.2020 (обновлено: 15:46 22.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
В пятницу Лукашенко 22 мая посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" в Мачулищах под Минском, где ему в том числе было доложено о развитии ракетостроения в стране. Главе белорусского государства рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко поставил задачу разработать свою ракету, и разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 10:32
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
"Для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии. Как проинформировали главу государства, российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера по итогам посещения предприятия.
В этой связи Лукашенко заявил, что не надо перед россиянами становиться на колени. "Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - сказал белорусский президент.
Согласно сообщению пресс-службы, глава государства дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Часть из них лежит в сфере совершенствования нормативно-правовой базы и организации взаимодействия с партнерами.
По ее данным, Лукашенко оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой был осуществлен в текущем году с модернизированного в Белоруссии ЗРК "Бук". "Хотелось бы на "Полонезе" 300-километровом расписаться", - отметил белорусский лидер, имея в виду разработку и испытание соответствующей отечественной ракеты.
В заключение Лукашенко подчеркнул, что самое главное - не останавливаться на достигнутом. "Если уже пошел - иди. Деньги, конечно, надо считать", - резюмировал глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
15 мая, 00:45Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко возмутился ценой российского газа
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Обсудить 54
РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Господя, как мне жако белорусов имеющего такого Батьку. Видать у батьки крыша поехала.
22 мая, 15:09
kkraicher
215020148
Есть Норвегия и США и ещё ряд стран которые рады будут помочь такому дорогому и много уважаемому партнёру.
22 мая, 14:42
Вениамин Шабалин
1733601148
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