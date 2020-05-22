В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 20 796

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Индонезии за сутки выросло на 634 и достигло 20 796, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне в стране за сутки было выявлено 973 новых случаев заражений. Всего в Индонезии скончались 1326 заразившихся, более пяти тысяч выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.