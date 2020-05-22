В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 130 тысяч

ТЕГЕРАН, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Иране превысило 130 тысяч, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.

В эфире телеканала IRINN он сообщил, что за прошедшие сутки в Иране выявили 2 311 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 51 человек.

Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 131 652, 102 276 человек выздоровели, а 7 300 скончались.

В последнюю неделю в Иране ежедневно фиксируется более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая число заразившихся за сутки было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне.

Второго мая в Иране зафиксировали 802 новых случая инфицирования, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх. Антирекорд был зафиксирован 30 марта – 3186 случаев за сутки.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки ранее выразил обеспокоенность вероятностью повторения пиковых показателей заболеваемости после праздника разговенья Ид аль-Фитр, рекомендовав населению отказаться от поездок.

Заболеваемость начала расти после ослабления властями Ирана мер, ограничивавших возможности массового скопления людей. Так, в Иране открыли мечети в "белых" районах страны, менее опасных с точки зрения распространения коронавируса. При отправлении религиозного культа предусмотрен принцип физического дистанцирования.

Тегеране , который считается одним из очагов коронавируса, значительно возросло количество прохожих, открылись многие лавки и магазины, продающие товары не первой необходимости, вновь появились уличные развалы, но по-прежнему не проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия, закрыты рестораны и кафе, которые переориентировались на доставку заказов.