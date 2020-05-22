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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:52
https://ria.ru/20200522/1571834436.html
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 130 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 130 тысяч

12:52 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 130 тысяч, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.
В эфире телеканала IRINN он сообщил, что за прошедшие сутки в Иране выявили 2 311 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 51 человек.
Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 131 652, 102 276 человек выздоровели, а 7 300 скончались.
В последнюю неделю в Иране ежедневно фиксируется более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая число заразившихся за сутки было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне.
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Скорость распространения нового коронавируса
Второго мая в Иране зафиксировали 802 новых случая инфицирования, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх. Антирекорд был зафиксирован 30 марта – 3186 случаев за сутки.
Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки ранее выразил обеспокоенность вероятностью повторения пиковых показателей заболеваемости после праздника разговенья Ид аль-Фитр, рекомендовав населению отказаться от поездок.
Заболеваемость начала расти после ослабления властями Ирана мер, ограничивавших возможности массового скопления людей. Так, в Иране открыли мечети в "белых" районах страны, менее опасных с точки зрения распространения коронавируса. При отправлении религиозного культа предусмотрен принцип физического дистанцирования.
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В Тегеране, который считается одним из очагов коронавируса, значительно возросло количество прохожих, открылись многие лавки и магазины, продающие товары не первой необходимости, вновь появились уличные развалы, но по-прежнему не проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия, закрыты рестораны и кафе, которые переориентировались на доставку заказов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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