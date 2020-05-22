Госдума приняла в I чтении проект о порядке обращения ПФР за взысканием

Согласно законопроекту, в случае, если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда РФ обращается в суд в течение шести месяцев.

Если же в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма не превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда обращается в суд в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.

В пояснительной записке отмечается, что действующий порядок взыскания един и не зависит от размера финансовых санкций, подлежащих взысканию. Вместе с тем в течение нескольких лет отмечается существенный рост числа заявлений территориальных органов ПФР в арбитражные суды о выдаче судебных приказов - с 88 тысяч заявлений в 2016 году до 480 тысяч в 2018 году. При этом существенная часть из указанных заявлений предполагает взыскание незначительных сумм финансовых санкций, говорится в материалах.