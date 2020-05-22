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2020-05-22T12:49
https://ria.ru/20200522/1571834161.html
Госдума приняла в I чтении проект о порядке обращения ПФР за взысканием
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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект о порядке обращения ПФР за взысканием

12:49 22.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Автомобиль у здания Госдумы РФ
Автомобиль у здания Госдумы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Автомобиль у здания Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий право территориальных органов Пенсионного фонда России обращаться в суд за взысканием со страхователя сумм финансовых санкций, если их общая сумма превышает 3 тысячи рублей.
"Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации обращаются в суд за взысканием со страхователя сумм финансовых санкций, предусмотренных настоящей статьей, если общая сумма финансовых санкций, подлежащая взысканию, превышает 3000 рублей", - говорится в проекте закона.
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Согласно законопроекту, в случае, если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда РФ обращается в суд в течение шести месяцев.
Если же в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма не превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда обращается в суд в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.
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В пояснительной записке отмечается, что действующий порядок взыскания един и не зависит от размера финансовых санкций, подлежащих взысканию. Вместе с тем в течение нескольких лет отмечается существенный рост числа заявлений территориальных органов ПФР в арбитражные суды о выдаче судебных приказов - с 88 тысяч заявлений в 2016 году до 480 тысяч в 2018 году. При этом существенная часть из указанных заявлений предполагает взыскание незначительных сумм финансовых санкций, говорится в материалах.
"Предлагаемое законопроектом суммирование размеров финансовых санкций позволит исключить как необходимость обращения территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации в суд по каждой незначительной сумме финансовых санкций, так и рассмотрение судами дел по каждому такому случаю. Предложенный механизм позволит сократить трудозатраты судов и территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, а также расходы на мероприятия по взысканию указанных платежей", - говорится в пояснительной записке.
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Пенсионный фонд РФГосдума РФЭкономика
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