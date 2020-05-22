В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч

По данным минздрава, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 542 новых случая заражения, общее количество достигло 9 216. Также за сутки скончались 12 человек, выздоровели 58. Всего с начала пандемии вылечились 993 человека, у которых ранее выявили COVID-19.