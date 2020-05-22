В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 9 тысяч, 205 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 542 новых случая заражения, общее количество достигло 9 216. Также за сутки скончались 12 человек, выздоровели 58. Всего с начала пандемии вылечились 993 человека, у которых ранее выявили COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.