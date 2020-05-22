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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:40
https://ria.ru/20200522/1571833469.html
Госдума установила особенности возврата денег за туры во время пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:248:3156:2023_1036x0_80_0_0_4e1eab781afba30beffa81cb08af294c.jpg
РИА Новости

Госдума установила особенности возврата денег за туры во время пандемии

12:40 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит правительству устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности возврата денег за туры, которые не состоялись из-за введения режима самоизоляции.
Документ направлен на принятие дополнительных мер поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Закон предоставляет кабмину право определять особенности исполнения, изменения или расторжения договора о реализации туристического продукта, заключенного до 31 марта 2020 года включительно с туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего, въездного, выездного туризма или турагентом, реализующим его продукт.
При этом правительство сможет установить основания, порядок, сроки и условия возврата туристам уплаченных ими денег или предоставления в иные сроки равнозначного турпродукта. Также кабмин будет вправе устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса или возврата ранее уплаченных сумм.
В целях поддержки туристической отрасли правительство получит и право уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, пояснял ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание Государственной Думы РФ
12:29
Госдума узаконила право вернуть деньги за билеты при ЧС или его угрозе
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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