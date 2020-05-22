Госдума установила особенности возврата денег за туры во время пандемии

У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит правительству устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности возврата денег за туры, которые не состоялись из-за введения режима самоизоляции.

Документ направлен на принятие дополнительных мер поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Закон предоставляет кабмину право определять особенности исполнения, изменения или расторжения договора о реализации туристического продукта, заключенного до 31 марта 2020 года включительно с туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего, въездного, выездного туризма или турагентом, реализующим его продукт.

При этом правительство сможет установить основания, порядок, сроки и условия возврата туристам уплаченных ими денег или предоставления в иные сроки равнозначного турпродукта. Также кабмин будет вправе устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса или возврата ранее уплаченных сумм.

В целях поддержки туристической отрасли правительство получит и право уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, пояснял ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин