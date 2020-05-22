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2020-05-22T12:27
https://ria.ru/20200522/1571831880.html
Госдума разрешила использовать конфискованный спирт для антисептиков
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РИА Новости

Госдума разрешила использовать конфискованный спирт для антисептиков

12:27 22.05.2020
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© Depositphotos / Elena ElisseevaАнтисептический гель для рук
Антисептический гель для рук
© Depositphotos / Elena Elisseeva
Антисептический гель для рук. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит использовать конфискованный в России этиловый спирт для производства антисептиков.
Документ предусматривает дополнительные меры поддержки отдельных отраслей экономики в связи с пандемией коронавируса. В частности, он предоставляет правительству РФ право устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
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Это, с одной стороны, позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств, а с другой - сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции для дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально приоритетные направления, поясняли ранее РИА Новости в Минфине.
Одновременно отменяется требование по оснащению георегистраторами железнодорожных подвижных составов, перевозящих этиловый спирт (в том числе денатурат) и нефасованную спиртосодержащую продукцию крепостью более 25%. А для организаций, перевозящих автотранспортом этиловый спирт из ЕАЭС, предлагается отменить требования иметь соответствующую лицензию на перевозки данной продукции и автомобильный транспорт, оснащенный специальными техническими средствами для передачи данных, отмечали в Минфине.
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Кроме того, организациям при приобретении федеральных специальных или акцизных марок на алкогольную продукцию разрешается до 1 января 2021 года не представлять уполномоченному органу справок об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или таможенным платежам.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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Евразийский экономический союзГосдума РФЭкономика
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